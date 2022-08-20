Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Триммель Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

47' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Г О О О О Л - Бекер Шеральдо забивает с левой ноги!

38' Сибачо Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Нкунку Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Сибачо Жордан забивает с правой ноги!

32' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Кампль Кевин получил желтую карточку от судьи

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

27' Кампль Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' ШТАНГА! Так было близко к голу - Вернер Тимо нанес удар в каркас ворот!

19' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хаберер Яник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Вернер Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Йошко Гвардиол выиграл воздушное противоборство у Бекер Шеральдо

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кнохе Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ольмо Дани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

3' Орбан Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру