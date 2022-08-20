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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 22056
Унион Берлин
2:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
30' Желтая карточка
Кампль Кевин
1:0
32' Гол
Сибачо Жордан
2:0
38' Гол
Бекер Шеральдо
49' Желтая карточка
Рённов Фредерик
65' Желтая карточка
Бехренс Кевин
2:1
83' Гол
Орбан Вилли
90'+5
2:1. Гол Вилли Орбана (видео). Ч...
Рюйерсон спасает команду от гола...
2:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...
1:0. Гол Теозона Сибачо (видео)....
Удар Вернера в штангу (видео). Ч...

Ход матча

30'
 
Кампль Кевин
32'
Сибачо Жордан
(Бекер Шеральдо)
1:0
38'
Бекер Шеральдо
(Сибачо Жордан)
2:0
46'
 
Хальстенберг Марсель
Гвардиол Йошко
49'
Рённов Фредерик
 
62'
 
Айдара Амаду
Кампль Кевин
62'
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
 
65'
Бехренс Кевин
 
71'
 
Андре Силва
Лаймер Конрад
74'
Торсби Мортен
Хаберер Яник
 
74'
Михель Свен
Бекер Шеральдо
 
74'
Харагути Генки
Шефер Андраш
 
78'
 
Форсберг Эмиль
Ольмо Дани
80'
Гисельман Нико
Рюэрсон Юлиан
 
83'
2:1
Орбан Вилли
(Раум Давид)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 13
  • 5 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 111
Унион Берлин 9.9% (11)
X 27.9% (31)
РБ Лейпциг 62.2% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
Унион Берлин
3-5-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Унион Берлин
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Б
1:2
К
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 0.67
Сибачо Жордан 2 0.67
Кнохе Робин 1 0.33
Триммель Кристофер 0 0
Хаберер Яник 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 2 0.67
Орбан Вилли 1 0.33
Вернер Тимо 1 0.33
Ольмо Дани 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнохе Робин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Левелинг Джейми 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собослаи Доминик 0 1
Кампль Кевин 1 0
Сорлот Александр 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2
Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
9. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Прогнозы 111
    Унион Берлин 9.9% (11)
    X 27.9% (31)
    РБ Лейпциг 62.2% (69)
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    Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Унион Берлин
    9.9% (11)
    Ничья
    27.9% (31)
    РБ Лейпциг
    62.2% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.75% (65)
    Меньше
    39.25% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    82.24% (88)
    Нет
    17.76% (19)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    42.3% (47)
    1:1 Ничья
    20.7% (23)
    0:2 РБ Лейпциг
    7.2% (8)
    1:3 РБ Лейпциг
    5.4% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    2:1 Унион Берлин
    3.6% (4)
    1:0 Унион Берлин
    3.6% (4)
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