Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 22056
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКампль Кевин
1:0
32' ГолСибачо Жордан
2:0
38' ГолБекер Шеральдо
49' Желтая карточкаРённов Фредерик
65' Желтая карточкаБехренс Кевин
2:1
83' ГолОрбан Вилли
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
30'
32'
1:0
38'
2:0
49'
65'
83'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 13
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Никкиш ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
РБ Лейпциг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|2
|0.67
|Сибачо Жордан
|2
|0.67
|Кнохе Робин
|1
|0.33
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|2
|0.67
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|Вернер Тимо
|1
|0.33
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнохе Робин
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2
Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Богемианс 2:1 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Виктория Берлин - Унион Берлин 1:3 Унион Берлин - Бохум 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Герта - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Бавария - Унион Берлин 4:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5
РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|9.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Унион Берлин
9.9% (11)
Ничья
27.9% (31)
РБ Лейпциг
62.2% (69)
Тотал 2.5
Больше
60.75% (65)
Меньше
39.25% (42)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
42.3% (47)
1:1 Ничья
20.7% (23)
0:2 РБ Лейпциг
7.2% (8)
1:3 РБ Лейпциг
5.4% (6)
0:1 РБ Лейпциг
5.4% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:1 Унион Берлин
3.6% (4)
1:0 Унион Берлин
3.6% (4)
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