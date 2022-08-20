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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 22'
Шальке 04
0'
4' Желтая карточка
Латца Данни

Ход матча

4'
 
Латца Данни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 110
Вольфсбург 74.5% (82)
X 22.7% (25)
Шальке 04 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Шальке 04
4.45
4.16
4.27
Все Коэффициенты
Новости
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
29
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
32
Сванберг
Маттиас
33
Мармуш
Омар
10
Нмеча
Лукас
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
33
Тиау
Малик
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
8
Латца
Данни
10
Саласар
Родриго
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Вольфсбург
4-2-3-1
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбург
Шальке 04

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
5:0
К
1:0
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
К
1:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
2:2
Б
1:2
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 1 0.33
Гилавоги Жошуа 1 0.33
Виммер Патрик 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 2 (1) 0.67
Саласар Родриго 1 0.33
Оуведжан Томас 0 0
Мор Тобиас 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 0 1
Латца Данни 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Майнц 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Аугсбург 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Вердер 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Майнц 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Вердер 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Шальке 04 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Вердер 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Шальке 04 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Прогнозы 110
    Вольфсбург 74.5% (82)
    X 22.7% (25)
    Шальке 04 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Шальке 04
    4.45
    4.16
    4.27
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Шальке 04

    Исход игры
    Вольфсбург
    74.3% (81)
    Ничья
    22.9% (25)
    Шальке 04
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.32% (65)
    Меньше
    38.68% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    76.42% (81)
    Нет
    23.58% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    42.2% (46)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 Вольфсбург
    11.9% (13)
    1:0 Вольфсбург
    10.1% (11)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    3:2 Вольфсбург
    4.6% (5)
    3:1 Вольфсбург
    3.7% (4)
    1:2 Шальке 04
    2.8% (3)
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    Шальке 04
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