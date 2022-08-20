Стадион: Фольксваген-Арена
0:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЛатца Данни
25' Желтая карточкаТиау Малик
26' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
45' Undefined phrase: football_event_Теродде Симон
0:0
45' Не забитый пенальтиТеродде Симон
65' Желтая карточкаБюльтер Мариус
66' Undefined phrase: football_event_Гилавоги Жошуа
90'+7
Ход матча
4'
25'
45'
45'
0:0
65'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 4
-
2 Офсайды 8
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
33
Мармуш
Омар
10
Нмеча
Лукас
33
Тиау
Малик
30
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мармуш ОмарПолузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вольфсбург
Шальке 04
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|1
|0.33
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.33
|Виммер Патрик
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|2 (1)
|0.67
|Саласар Родриго
|1
|0.33
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|0
|1
|Латца Данни
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Шальке 04
Исход игры
Вольфсбург
74.5% (82)
Ничья
22.7% (25)
Шальке 04
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.68% (66)
Меньше
38.32% (41)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
41.8% (46)
1:1 Ничья
15.5% (17)
2:0 Вольфсбург
11.8% (13)
1:0 Вольфсбург
10% (11)
2:2 Ничья
5.5% (6)
3:2 Вольфсбург
4.5% (5)
3:1 Вольфсбург
4.5% (5)
1:2 Шальке 04
2.7% (3)
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