Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Керим Чалханохлу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм начался

Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

Якуб Камински нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Якуб Камински уходит с поля и его заменяет Кевин Паредес

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Удар от ворот произведет Вольфсбург

49' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

49' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Шальке 04 пробила пенальти.

45' После проверки VAR судья изменил решение - Шальке 04 пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Отавио Пауло из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Вольфсбург

30' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Отавио Пауло пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

29' Якуб Камински создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Борнаув Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Борнаув Себастьян получил желтую карточку от судьи

26' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тиау Малик получил желтую карточку от судьи

24' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вольфсбург

7' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Латца Данни получил желтую карточку от судьи

3' Тиау Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.