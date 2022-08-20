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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вольфсбург
0:0
Конец матча
Шальке 04
0'
4' Желтая карточка
Латца Данни
25' Желтая карточка
Тиау Малик
26' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
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Теродде Симон
0:0
45' Не забитый пенальти
Теродде Симон
65' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
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Гилавоги Жошуа
90'+7

Ход матча

4'
 
Латца Данни
25'
 
Тиау Малик
26'
Борнаув Себастьян
 
45'
 
Теродде Симон
45'
0:0
Теродде Симон
46'
Баку Ридле
Борнаув Себастьян
 
46'
 
Флик Флориан
Латца Данни
59'
Филипп Максимилиан
Мармуш Омар
 
59'
Крузе Макс
Сванберг Маттиас
 
65'
 
Бюльтер Мариус
66'
Гилавоги Жошуа
 
71'
 
Ларссон Джордан
Саласар Родриго
71'
 
Полтер Себастьян
Теродде Симон
76'
Паредес Кевин
Каминьски Якуб
 
87'
 
Айдин Мехмет
Краусс Том
87'
 
Чалханоглу Керим
Оуведжан Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 4
  • 2 Офсайды 8
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Вольфсбург 74.5% (82)
X 22.7% (25)
Шальке 04 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
29
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
16
Каминьски
Якуб
32
Сванберг
Маттиас
33
Мармуш
Омар
10
Нмеча
Лукас
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
33
Тиау
Малик
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
8
Латца
Данни
10
Саласар
Родриго
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Вольфсбург
4-2-3-1
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбург
Шальке 04

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
5:0
К
1:0
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
К
1:0
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
2:2
Б
1:2
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 1 0.33
Гилавоги Жошуа 1 0.33
Виммер Патрик 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 2 (1) 0.67
Саласар Родриго 1 0.33
Оуведжан Томас 0 0
Мор Тобиас 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 0 1
Латца Данни 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Тиау Малик 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Оснабрюк 1:3 Вольфсбург - Бавария 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Шальке 04
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1
Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • 94'
    Бруннер Седрик из команды Шальке 04 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 93'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 93'
    Ларссон Джордан из команды Шальке 04 наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 93'
    Крузе Макс из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Керим Чалханохлу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Матч возобновлен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Вольфсбург 74.5% (82)
    X 22.7% (25)
    Шальке 04 2.7% (3)
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Шальке 04

    Исход игры
    Вольфсбург
    74.5% (82)
    Ничья
    22.7% (25)
    Шальке 04
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.68% (66)
    Меньше
    38.32% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    76.64% (82)
    Нет
    23.36% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    41.8% (46)
    1:1 Ничья
    15.5% (17)
    2:0 Вольфсбург
    11.8% (13)
    1:0 Вольфсбург
    10% (11)
    2:2 Ничья
    5.5% (6)
    3:2 Вольфсбург
    4.5% (5)
    3:1 Вольфсбург
    4.5% (5)
    1:2 Шальке 04
    2.7% (3)
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