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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Штуттгарт
0:1
Первый тайм: 19'
Фрайбург
0'
0:1
11' Гол
Грифо Винченцо
15' Желтая карточка
Соса Борна

Ход матча

11'
0:1
Грифо Винченцо
(Сильдиллия Килианн)
15'
Соса Борна
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 107
Штуттгарт 29% (31)
X 38.3% (41)
Фрайбург 32.7% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Фрайбург
2.77
3.78
2.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
9
Калайджич
Саша
14
Мвумпа
Силас
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Штуттгарт
3-5-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Штуттгарт
Фрайбург

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндо Ватару 1 0.33
Мвумпа Силас 1 0.33
Ахамада Науиру 1 0.33
Калайджич Саша 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 2 0.67
Грифо Винченцо 2 0.67
Гинтер Маттиас 1 0.33
Доан Рицу 1 0.33
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Соса Борна 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киере Даниэль-Кофи 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3
Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Майнц 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Аугсбург 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Вердер 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Майнц 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Вердер 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Шальке 04 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Вердер 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Шальке 04 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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    Прогнозы 107
    Штуттгарт 29% (31)
    X 38.3% (41)
    Фрайбург 32.7% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    Фрайбург
    2.77
    3.78
    2.74
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Штуттгарт
    29% (31)
    Ничья
    38.3% (41)
    Фрайбург
    32.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (54)
    Меньше
    48.57% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (86)
    Нет
    18.1% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (34)
    1:2 Фрайбург
    27.1% (29)
    2:1 Штуттгарт
    14% (15)
    1:0 Штуттгарт
    8.4% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (6)
    2:0 Штуттгарт
    4.7% (5)
    0:1 Фрайбург
    2.8% (3)
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    Штуттгарт
    Фрайбург
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