Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0'
0:1
11' ГолГрифо Винченцо
15' Желтая карточкаСоса Борна
28' Желтая карточкаШаллаи Роланд
28' Желтая карточкаФюрих Крис
46' Желтая карточкаАхамада Науиру
84' Желтая карточкаКайтель Янник
90' Желтая карточкаМавропанос Константинос
90'+9
Все видео голов с матчей
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Ход матча
11'
15'
28'
28'
46'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
14
Мвумпа
Силас
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штуттгарт
Фрайбург
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эндо Ватару
|1
|0.33
|Мвумпа Силас
|1
|0.33
|Ахамада Науиру
|1
|0.33
|Калайджич Саша
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|2
|0.67
|Грифо Винченцо
|2
|0.67
|Гинтер Маттиас
|1
|0.33
|Доан Рицу
|1
|0.33
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
100%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3
Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Фрайбург
Исход игры
Штуттгарт
28.7% (31)
Ничья
38.9% (42)
Фрайбург
32.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
82.08% (87)
Нет
17.92% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (34)
1:2 Фрайбург
26.9% (29)
2:1 Штуттгарт
13.9% (15)
1:0 Штуттгарт
8.3% (9)
2:2 Ничья
6.5% (7)
2:0 Штуттгарт
4.6% (5)
0:1 Фрайбург
2.8% (3)
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