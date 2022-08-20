  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Штуттгарт
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
11' Гол
Грифо Винченцо
15' Желтая карточка
Соса Борна
28' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
28' Желтая карточка
Фюрих Крис
46' Желтая карточка
Ахамада Науиру
84' Желтая карточка
Кайтель Янник
90' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
90'+9
0:1. Гол Винченцо Грифо (видео)....

Ход матча

11'
0:1
Грифо Винченцо
(Сильдиллия Килианн)
15'
Соса Борна
 
28'
 
Шаллаи Роланд
28'
Фюрих Крис
 
46'
Ахамада Науиру
 
60'
 
Гульде Мануэль
Шаллаи Роланд
60'
 
Чон У-Ён
Доан Рицу
71'
Пфайффер Лука
Соса Борна
 
71'
Эглофф Лилиан
Фюрих Крис
 
78'
Мийо Энцо
Ахамада Науиру
 
81'
 
Сике Уго
Сильдиллия Килианн
81'
 
Кайтель Янник
Грифо Винченцо
81'
 
Киере Даниэль-Кофи
Грегорич Михаэль
84'
 
Кайтель Янник
85'
Переа Хуан
Вагноман Жоша
 
90'
Мавропанос Константинос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Штуттгарт 28.7% (31)
X 38.9% (42)
Фрайбург 32.4% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
9
Калайджич
Саша
14
Мвумпа
Силас
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Штуттгарт
3-5-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Штуттгарт
Фрайбург

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндо Ватару 1 0.33
Мвумпа Силас 1 0.33
Ахамада Науиру 1 0.33
Калайджич Саша 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 2 0.67
Грифо Винченцо 2 0.67
Гинтер Маттиас 1 0.33
Доан Рицу 1 0.33
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаллаи Роланд 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Кайтель Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
100%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2
Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3
Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: Штуттгарт: 59%, Фрайбург: 41%.
    • 95'
      Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 95'
      Уго Сике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      94'
      Назначен штрафной. Пострадал Уго Сике, его свалил Мвумпа Силас.
    • 94'
      Хёфлер Николас успешно блокирует удар.
    • 93'
      Лилиан Эглофф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Штуттгарт пытается что-то создать.
    • 93'
      Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 93'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Штуттгарт 28.7% (31)
    X 38.9% (42)
    Фрайбург 32.4% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Штуттгарт 0:1 Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Штуттгарт
    28.7% (31)
    Ничья
    38.9% (42)
    Фрайбург
    32.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.89% (55)
    Меньше
    48.11% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    82.08% (87)
    Нет
    17.92% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (34)
    1:2 Фрайбург
    26.9% (29)
    2:1 Штуттгарт
    13.9% (15)
    1:0 Штуттгарт
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    6.5% (7)
    2:0 Штуттгарт
    4.6% (5)
    0:1 Фрайбург
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     