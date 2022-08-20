Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Лилиан Эглофф нанес удар, но тот был заблокирован.

Уго Сике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм начался

Науиру Ахамада получил желтую карточку от судьи

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Эндо Ватару из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Удар от ворот произведет Фрайбург

38' Вагноман Жоша из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Фюрих Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Калайджич Саша нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

35' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Удар от ворот произведет Штуттгарт

31' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

28' Фюрих Крис получил желтую карточку от судьи

28' Шаллаи Роланд получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

23' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Вагноман Жоша из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Соса Борна получил желтую карточку от судьи

13' Гинтер Маттиас пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

13' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Штуттгарт

11' Г О О О О Л - Грифо Винченцо забивает с левой ноги!

11' Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Фрайбург

7' Удар от ворот произведет Фрайбург

6' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Штуттгарт начинает с центра поля