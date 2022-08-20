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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Байер Л
0:3
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
9' Гол
Баумгартнер Кристоф
0:2
35' Гол
Крамарич Андрей
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Сков Роберт
56' Желтая карточка
Диаби Мусса
57' Желтая карточка
Кабак Озан
74' Желтая карточка
Рюттер Жоржиньо
0:3
78' Гол
Рюттер Жоржиньо
83' Желтая карточка
Анхелиньо Хосе
86' Желтая карточка
Акпогума Кевин
90'+3
Голы (видео). Чемпионат Германии...
0:2. Гол Андрея Крамарича (видео...

Ход матча

9'
0:1
Баумгартнер Кристоф
(Прёмель Гриша)
35'
0:2
Крамарич Андрей
39'
 
Сков Роберт
46'
Паласиос Эксекиэль
Арангис Чарлес
 
46'
Демирбай Керем
Гложек Адам
 
56'
Диаби Мусса
 
57'
 
Кабак Озан
66'
Паулиньо Жозе
Андрих Роберт
 
69'
 
Даббур Мунас
Баумгартнер Кристоф
70'
 
Кадержабек Павел
Сков Роберт
74'
 
Рюттер Жоржиньо
75'
 
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
76'
Баккер Митчел
Тапсоба Эдмон
 
76'
Амири Надим
Азмун Сердар
 
78'
0:3
Рюттер Жоржиньо
(Крамарич Андрей)
83'
 
Анхелиньо Хосе
85'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Рюттер Жоржиньо
85'
 
Штиллер Анджело
Крамарич Андрей
86'
 
Акпогума Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Байер Л 83.6% (92)
X 11.8% (13)
Хоффенхайм 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
8
Гайгер
Деннис
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
Байер Л
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Хоффенхайм

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.6%
14.3%
32.1%
15 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арангис Чарлес 1 0.33
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 2 0.67
Крамарич Андрей 1 0.33
Даббур Мунас 1 0.33
Сков Роберт 1 0.33
Кабак Озан 1 0.33
Рюттер Жоржиньо 1 0.33
Руди Себастьян 0 0
Гайгер Деннис 0 0
Прёмель Гриша 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Градецки Лукаш 0 1
Азмун Сердар 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Баккер Митчел 1 0
Диаби Мусса 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 1
Акпогума Кевин 2 0
Фогт Кевин 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Самассеку Диади 1 0
Кабак Озан 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2
Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2
Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
8. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Новости матча
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 90'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Байер Л: 53%, Хоффенхайм: 47%.
  • 90'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    90'
    Даббур Мунас из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Пьеро Инкапье пострадал.
  • 89'
    Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Пьеро Инкапье выиграл воздушное противоборство у Даббур Мунас.
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    Прогнозы 110
    Байер Л 83.6% (92)
    X 11.8% (13)
    Хоффенхайм 4.5% (5)
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    Прогнозы на матч Байер Л 0:3 Хоффенхайм

    Исход игры
    Байер Л
    83.6% (92)
    Ничья
    11.8% (13)
    Хоффенхайм
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.7% (81)
    Меньше
    24.3% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    81.31% (87)
    Нет
    18.69% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    50% (55)
    2:0 Байер Л
    10.9% (12)
    3:1 Байер Л
    8.2% (9)
    1:0 Байер Л
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    1:2 Хоффенхайм
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    3:2 Байер Л
    2.7% (3)
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