Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Команда Хоффенхайм играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Пьеро Инкапье успешно блокирует удар.

47' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гложек Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Андрих Роберт пробил со штрафного прямо в стенку

42' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Хоффенхайм , будет отменен из-за фола.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

35' Г О О О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

35' Пьеро Инкапье из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Кабак Озан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Анхелиньо Хосе пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

34' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Жереми Фримпонг пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

28' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гложек Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

16' Гложек Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

14' Шик Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

9' Г О О О О Л - Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм забил фантастический гол правой пяткой!

9' Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Оооо... вот это был удар! Диаби Мусса должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Диаби Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Азмун Сердар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Шик Патрик не смог попасть в створ ударом издали

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хоффенхайм начинает с центра поля