Стадион: БайАрена
0:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолБаумгартнер Кристоф
0:2
35' ГолКрамарич Андрей
39' Undefined phrase: football_event_Сков Роберт
56' Желтая карточкаДиаби Мусса
57' Желтая карточкаКабак Озан
74' Желтая карточкаРюттер Жоржиньо
0:3
78' ГолРюттер Жоржиньо
83' Желтая карточкаАнхелиньо Хосе
86' Желтая карточкаАкпогума Кевин
90'+3
Все видео голов с матчей
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Ход матча
9'
35'
0:2
39'
56'
57'
74'
78'
83'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Хоффенхайм
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.6%
14.3%
32.1%
15 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арангис Чарлес
|1
|0.33
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.67
|Крамарич Андрей
|1
|0.33
|Даббур Мунас
|1
|0.33
|Сков Роберт
|1
|0.33
|Кабак Озан
|1
|0.33
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.33
|Руди Себастьян
|0
|0
|Гайгер Деннис
|0
|0
|Прёмель Гриша
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Азмун Сердар
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|1
|1
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Кабак Озан
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Байер Л - Аугсбург 1:2 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2
Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2
Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 0:3 Хоффенхайм
Исход игры
Байер Л
83.6% (92)
Ничья
11.8% (13)
Хоффенхайм
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.7% (81)
Меньше
24.3% (26)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
50% (55)
2:0 Байер Л
10.9% (12)
3:1 Байер Л
8.2% (9)
1:0 Байер Л
6.4% (7)
1:1 Ничья
5.5% (6)
1:2 Хоффенхайм
4.5% (5)
2:2 Ничья
3.6% (4)
3:2 Байер Л
2.7% (3)
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