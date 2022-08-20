Стадион: ВВК Арена
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хан АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пепи РикардоНападающий
-
21 Петков ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тауэр НикласЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
История личных встреч
Аугсбург
Майнц
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Фредрик
|1
|0.33
|Хан Андре
|1
|0.33
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|2
|0.67
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Реджбекай Элвис
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3
Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1
Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Майнц
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Майнц
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Вердер
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Майнц
Исход игры
Аугсбург
33.3% (37)
Ничья
47.7% (53)
Майнц
18.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
35.51% (38)
Меньше
64.49% (69)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (48)
2:1 Аугсбург
18.9% (21)
1:0 Аугсбург
11.7% (13)
1:2 Майнц
11.7% (13)
0:1 Майнц
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!