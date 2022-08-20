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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 21'
Майнц
0'
3' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри

Ход матча

3'
Гоувелеув Джеффри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 111
Аугсбург 33.3% (37)
X 47.7% (53)
Майнц 18.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Майнц
3.90
3.84
3.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Гикевич
Рафал
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
9
Демирович
Эрмедин
24
Йенсен
Фредрик
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
5
Лайч
Максим
30
Видмер
Сильван
3
Аарон
Мартин
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
10
Фюльжени
Анжело
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Аугсбург
3-5-2
Майнц
3-4-1-2

История личных встреч

Аугсбург
Майнц

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

48.1%
14.8%
37.1%
13 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Фредрик 1 0.33
Хан Андре 1 0.33
Демирович Эрмедин 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 2 0.67
Фернандес Эдимилсон 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Реджбекай Элвис 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 1 0
Онисиво Карим 1 0
Стах Антон 1 0
Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Байер Л - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3
Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1
Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Майнц 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Аугсбург 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Вердер 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Майнц 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Вердер 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Шальке 04 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Вердер 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Шальке 04 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Аугсбург: 65%, Майнц: 35%.
    • 14'
      Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Аугсбург контролирует мяч.
    • 13'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Бауэр Максимилиан выиграл воздушное противоборство у Онисиво Карим.
    • 12'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Аугсбург 33.3% (37)
    X 47.7% (53)
    Майнц 18.9% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Майнц
    3.90
    3.84
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аугсбург 0:0 Майнц онлайн

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    Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Майнц

    Исход игры
    Аугсбург
    33.3% (37)
    Ничья
    47.7% (53)
    Майнц
    18.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.51% (38)
    Меньше
    64.49% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (48)
    2:1 Аугсбург
    18.9% (21)
    1:0 Аугсбург
    11.7% (13)
    1:2 Майнц
    11.7% (13)
    0:1 Майнц
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Аугсбург
    Майнц
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