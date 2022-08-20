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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 19'
Вердер
0'

Ход матча

18'
Джан Эмре
Дауд Махмуд
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 114
Боруссия Д 97.4% (111)
X 2.6% (3)
Вердер 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Вердер
1.43
8.00
7.67
Все Коэффициенты
Новости
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингем
Джуд
8
Дауд
Махмуд
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
43
Байно-Гиттенс
Джейми
20
Модест
Антони
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Боруссия Д
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Боруссия Д
Вердер

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 1 0.33
Ройс Марко 1 0.33
Вольф Мариус 1 0.33
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.33
Брандт Юлиан 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 2 0.67
Биттенкорт Леонардо 1 0.33
Бёрк Оливер 1 0.33
Вайзер Митчелл 0 0
Юнг Антони 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 0
Мёнье Тома 1 0
Азар Торган 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 1 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Фридль Марко 1 0
Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0
Вердер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1
Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Фрайбург 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Майнц 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Аугсбург 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Вердер 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Штуттгарт 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Байер Л 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вольфсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Майнц 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Вердер 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Шальке 04 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Майнц 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Аугсбург 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Вердер 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Шальке 04 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вольфсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Замена
    17'
    Да, замена. Джан вместо Дауда на поле появился тем временем в составе "Боруссии". Замена вынужденного характера в составе хозяев.
  • 16'
    Да, с плечом проблемы у футболиста "Боруссии". Игроки же, пока оказывается помощь футболисту дортмундцев, отправились на незапланированный водопой.
  • Травма, повреждение
    15'
    Дауд сейчас фолил против соперника и получил повреждение. За плечо держится сейчас 8-й номер "Боруссии". С медиками он покидает пределы поля. Будет замена.
  • 14'
    Оба наставника у кромки поля. Видно, как переживают наставники и просят своих игроков действовать по периметру поля активно. Пока получается с переменным успехом.
  • 12'
    По проценту владения мячом имеет преимущество дортмундская команда. 66% против 34% - оно и понятно. Все-таки "Боруссия" является фаворитом встречи и играет дома, что добавляет клубу повышенную уверенность.
  • Опасный момент
    11'
    Моментище! Ройс сейчас оказался на ударной позиции в чужой штрафной. Уже заносил игрок ногу для удара, но пробить так и не сумел. В подкате против него сыграно было чисто!
  • 10'
    Напомню, после второго тура лишь два клуба в Бундеслиге не теряли очков. Это была "Бавария", и "Боруссия", которой сегодня будет сложно выиграть третий матч на старте сезона.
  • 9'
    Активно гонят свой коллектив вперед болельщики дортмундской команды. Пока не ведет себя коллектив "шмелей", как фаворит противостояния.
  • 7'
    Корнер разыграли не лучшим образом "музыканты". Подача с левого края была слишком сильной. Взглядом проводил улетающий за пределы поля снаряд голкипер.
  • Угловой
    6'
    Правым флангом проводили свою атаку сейчас бременцы. В итоге "шмелям" пришлось выбивать сферу на угловой, чтобы избежать всяческих неприятностей.
  • Офсайд
    5'
    Ройс сейчас, как оказал рефери, оказался в положении "вне игры". Проверяем... Да, линейный не ошибся. Офсайд зафиксирован верно.
  • Опасный момент
    4'
    Дауд нанес сейчас удар по воротам соперника с линии штрафной, но мяч миновал рамку, уйдя значительно правее цели. Не лучший удар, прямо скажем!
  • 2'
    Футболисты "Боруссии" предстали сегодня перед нами в желто-черном обмундировании, в то время, как игроки "Вердера" вышли на газон в зелено-розовом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, "Вердер" разыграл мяч с центра поля. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках поединка 3-го тура Бундеслиги сойдутся лицом к лицу «Боруссии» из Дортмунда и «Вердера». Встреча состоится в Дортмунде, на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
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    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Вердер

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.4% (113)
    Ничья
    2.6% (3)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.64% (77)
    Меньше
    29.36% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    3:1 Боруссия Д
    31.9% (37)
    2:1 Боруссия Д
    25.9% (30)
    2:0 Боруссия Д
    24.1% (28)
    3:2 Боруссия Д
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:0 Боруссия Д
    1.7% (2)
    1:0 Боруссия Д
    1.7% (2)
    4:3 Боруссия Д
    1.7% (2)
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    Боруссия Д
    Вердер
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