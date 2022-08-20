Первый тайм

17' Да, замена. Джан вместо Дауда на поле появился тем временем в составе "Боруссии". Замена вынужденного характера в составе хозяев.

16' Да, с плечом проблемы у футболиста "Боруссии". Игроки же, пока оказывается помощь футболисту дортмундцев, отправились на незапланированный водопой.

15' Дауд сейчас фолил против соперника и получил повреждение. За плечо держится сейчас 8-й номер "Боруссии". С медиками он покидает пределы поля. Будет замена.

14' Оба наставника у кромки поля. Видно, как переживают наставники и просят своих игроков действовать по периметру поля активно. Пока получается с переменным успехом.

12' По проценту владения мячом имеет преимущество дортмундская команда. 66% против 34% - оно и понятно. Все-таки "Боруссия" является фаворитом встречи и играет дома, что добавляет клубу повышенную уверенность.

11' Моментище! Ройс сейчас оказался на ударной позиции в чужой штрафной. Уже заносил игрок ногу для удара, но пробить так и не сумел. В подкате против него сыграно было чисто!