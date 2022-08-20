Стадион: Сигнал Идуна Парк
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
17
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
32
Фридль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
-
36 Роте ТомЗащитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Вердер
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
32 матча
59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.33
|Ройс Марко
|1
|0.33
|Вольф Мариус
|1
|0.33
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.33
|Брандт Юлиан
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.67
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.33
|Бёрк Оливер
|1
|0.33
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Юнг Антони
|0
|0
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0
Вердер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1
Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Майнц
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Майнц
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Вердер
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Вердер
Исход игры
Боруссия Д
97.4% (113)
Ничья
2.6% (3)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
31.9% (37)
2:1 Боруссия Д
25.9% (30)
2:0 Боруссия Д
24.1% (28)
3:2 Боруссия Д
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:0 Боруссия Д
1.7% (2)
1:0 Боруссия Д
1.7% (2)
4:3 Боруссия Д
1.7% (2)
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