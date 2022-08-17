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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Вердер

История личных встреч

Боруссия Д
Вердер

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 1 0.5
Ройс Марко 1 0.5
Вольф Мариус 1 0.5
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.5
Брандт Юлиан 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 2 1
Биттенкорт Леонардо 1 0.5
Бёрк Оливер 1 0.5
Вайзер Митчелл 0 0
Юнг Антони 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлоттербек Нико 2 0
Мёнье Тома 1 0
Азар Торган 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 1 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Фридль Марко 1 0
Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0
Вердер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1
Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Майнц Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Вольфсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 95.3% (41)
    X 4.7% (2)
    Вердер 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Вердер
    1.42
    7.90
    7.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Вердер

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Вердер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    30.2% (13)
    3:1 Боруссия Д
    25.6% (11)
    2:1 Боруссия Д
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    3:0 Боруссия Д
    4.7% (2)
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    Боруссия Д
    Вердер
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