Стадион: Сигнал Идуна Парк
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Вердер
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
32 матча
59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.5
|Ройс Марко
|1
|0.5
|Вольф Мариус
|1
|0.5
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.5
|Брандт Юлиан
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.5
|Бёрк Оливер
|1
|0.5
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Юнг Антони
|0
|0
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0 Боруссия Д - Антальяспор 1:1 Мюнхен-1860 - Боруссия Д 0:3
Боруссия Д - Вильярреал 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0
Вердер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1
Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Майнц
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Вердер
Исход игры
Боруссия Д
95.3% (41)
Ничья
4.7% (2)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
30.2% (13)
3:1 Боруссия Д
25.6% (11)
2:1 Боруссия Д
23.3% (10)
1:1 Ничья
4.7% (2)
3:0 Боруссия Д
4.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!