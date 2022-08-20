Стадион: Гудисон Парк
Позже
30
Коди
Конор
26
Дэвис
Том
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
3
Кук
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Куйяте ШейкуЗащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Ноттингем Форест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|1
|0.5
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккена Скотт
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2
Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Ноттингем Форест
Исход игры
Эвертон
77.4% (89)
Ничья
18.3% (21)
Ноттингем Форест
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
1:0 Эвертон
29.6% (34)
2:1 Эвертон
28.7% (33)
1:1 Ничья
14.8% (17)
2:0 Эвертон
13% (15)
0:1 Ноттингем Форест
2.6% (3)
3:1 Эвертон
1.7% (2)
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