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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 115
Эвертон 77.4% (89)
X 18.3% (21)
Ноттингем Форест 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Ноттингем Форест
4.35
3.70
4.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
3
Паттерсон
Нэйтан
19
Миколенко
Виталий
26
Дэвис
Том
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
10
Гордон
Энтони
33
Рондон
Саломон
1
Хендерсон
Дин
4
Уорролл
Джо
3
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
7
Уильямс
Неко
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
14
О'Брайен
Льюис
11
Лингард
Джесси
9
Авонийи
Тайво
20
Джонсон
Бреннан
Эвертон
3-4-2-1
Ноттингем Форест
3-4-1-2

История личных встреч

Эвертон
Ноттингем Форест

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 1 0.5

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 1 0
Дэвис Том 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккена Скотт 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Уорролл Джо 1 0
О'Брайен Льюис 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2
Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Английской премьер-лиги "Эвертон" принимает "Ноттингем Форест". Текстовую трансляцию для вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 7 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 115
Эвертон 77.4% (89)
X 18.3% (21)
Ноттингем Форест 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Ноттингем Форест
4.35
3.70
4.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эвертон - Ноттингем Форест онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон - Ноттингем Форест

Исход игры
Эвертон
77.4% (89)
Ничья
18.3% (21)
Ноттингем Форест
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
1:0 Эвертон
29.6% (34)
2:1 Эвертон
28.7% (33)
1:1 Ничья
14.8% (17)
2:0 Эвертон
13% (15)
0:1 Ноттингем Форест
2.6% (3)
3:1 Эвертон
1.7% (2)
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Эвертон
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