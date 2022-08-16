Стадион: Гудисон Парк
Позже
История личных встреч
Эвертон
Ноттингем Форест
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|1
|0.5
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккена Скотт
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4
Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2
Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Ноттингем Форест
Исход игры
Эвертон
83.7% (36)
Ничья
11.6% (5)
Ноттингем Форест
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
52.5% (21)
Нет
47.5% (19)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
34.9% (15)
1:0 Эвертон
23.3% (10)
2:0 Эвертон
18.6% (8)
1:1 Ничья
9.3% (4)
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