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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Лестер
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 118
Лестер 90.7% (107)
X 7.6% (9)
Саутгемптон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Саутгемптон
4.00
4.30
4.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
18
Амарти
Даниэль
2
Джастин
Джеймс
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
31
Базуну
Гэвин
2
Уокер-Питерс
Кайл
37
Белла-Котчап
Армель
22
Салису
Мохаммед
19
Дженепо
Мусса
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
24
Эльюнусси
Мохамед
18
Мара
Секу
9
Армстронг
Адам
7
Арибо
Джо
Лестер
4-1-4-1
Саутгемптон
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Саутгемптон

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 1 0.5
Кастань Тимоти 1 0.5
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.5
Варди Джейми 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 1 0.5
Уокер-Питерс Кайл 1 0.5
Арибо Джо 1 0.5
Армстронг Адам 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Уэсли 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2
Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
Саутгемптон
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1
Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Лестер" - "Саутгемптон". Работать для вас будет Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 6 минут.

    Главный судья: Michael Salisbury

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 118
Лестер 90.7% (107)
X 7.6% (9)
Саутгемптон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Саутгемптон
4.00
4.30
4.50
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Новости
Где смотреть матч Лестер - Саутгемптон онлайн

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Прогнозы на матч Лестер - Саутгемптон

Исход игры
Лестер
90.7% (107)
Ничья
7.6% (9)
Саутгемптон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.81% (67)
Меньше
36.19% (38)
Обе команды забьют
Да
67.62% (71)
Нет
32.38% (34)
Популярный счёт
2:1 Лестер
45.8% (54)
1:0 Лестер
15.3% (18)
2:0 Лестер
11.9% (14)
3:1 Лестер
5.1% (6)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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