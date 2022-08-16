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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 50
Тоттенхэм 92% (46)
X 6% (3)
Вулверхэмптон 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вулверхэмптон
4.80
8.40
8.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулушевски Деян 1 0.5
Кейн Гарри 1 0.5
Дайер Эрик 1 0.5
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.5
Сессеньон Райан 1 0.5
Перишич Иван 0 0
Сон Хын Мин 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 1 0.5
Хи-Чан Хван 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Конте 1 1
Бентанкур Родриго 1 0
Биссума Ив 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2
Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1
Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 44 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Тоттенхэм 92% (46)
    X 6% (3)
    Вулверхэмптон 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    4.80
    8.40
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    91.7% (44)
    Ничья
    6.3% (3)
    Вулверхэмптон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    39.6% (19)
    2:1 Тоттенхэм
    25% (12)
    3:1 Тоттенхэм
    16.7% (8)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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