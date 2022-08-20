Стадион: МСХ Арена Зрители: 8559
0:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКаль Эрик
24' Желтая карточкаУве Реслер
0:1
61' ГолБиссек Янн-Аурель
76' Желтая карточкаТюкосен Мадс
0:2
86' ГолАндерсон Микаэль
90'+6
Ход матча
22'
24'
61'
74'
76'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
13 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
17
Тюкосен
Мадс
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
История личных встреч
Митьюлланд
Орхус
32 матча
84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
31.3%
9.3%
19 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
45 матчей
60%
17.8%
22.2%
27 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
37.8%
15.5%
21 победа 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.2%
35.6%
22.2%
19 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|4
|0.67
|Исаксен Густав
|4
|0.67
|Каба Сори
|2
|0.33
|Систо Пионе
|2
|0.33
|Дюр Николас
|1
|0.17
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|0.5
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.33
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.17
|Хеуген Сигурд
|1
|0.17
|Андерсон Микаэль
|1
|0.17
|Поульсен Николай
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
27%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
23%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
13
3
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
4
31%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1
Орхус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1
Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Орхус
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Силькеборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Виборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Брондбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|11.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Орхус
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|6.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Силькеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
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