Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Орхус

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Систо Пионе не смог попасть в створ ударом издали

44' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

40' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Биссек Янн-Аурель нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

39' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

33' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Орхус

32' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Орхус

30' Каба Сори оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Феррейра Эвандер пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Орхус

26' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Удар от ворот произведет Орхус

25' Ох, нехорошо это выглядит. Хенриксен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Матч возобновлен

24' Уве Реслер получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' Хенриксен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Святченко Эрик нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

23' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Каль Эрик получил желтую карточку от судьи

20' Удар от ворот произведет Орхус

18' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Исаксен Густав из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Феррейра Эвандер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Удар от ворот произведет Орхус

15' Удар от ворот произведет Орхус

14' Систо Пионе пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

12' Фредерик Брандоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хеуген Сигурд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Исаксен Густав пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

8' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Митьюлланд

2' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля