  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 8559
Митьюлланд
0:2
Конец матча
Орхус
0'
22' Желтая карточка
Каль Эрик
24' Желтая карточка
Уве Реслер
0:1
61' Гол
Биссек Янн-Аурель
76' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
0:2
86' Гол
Андерсон Микаэль
90'+6

Ход матча

22'
 
Каль Эрик
24'
 
Уве Реслер
60'
Дрейер Андерс
Исаксен Густав
 
61'
0:1
Биссек Янн-Аурель
(Мадсен Мадс Эмиль)
67'
Чилуфя Эдвард
Серенсен Оливер
 
68'
Брумадо Жуниор
Каба Сори
 
70'
 
Андерсон Микаэль
Мадсен Мадс Эмиль
74'
 
Линкс Гифт
Каль Эрик
74'
 
Дёйн Йелле
Хеуген Сигурд
76'
Тюкосен Мадс
 
85'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
86'
0:2
Андерсон Микаэль
(Поульсен Николай)
90'
 
Мунксгор Александер
Хенриксен Тобиас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
17
Тюкосен
Мадс
28
Святченко
Эрик
4
Гартенманн
Стефан
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
15
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
11
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
10
Хеуген
Сигурд
9
Мортенсен
Патрик
Митьюлланд
4-3-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Митьюлланд
Орхус

32 матча

84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.6%
25%
9.4%
21 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
31.3%
9.3%
19 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

45 матчей

60%
17.8%
22.2%
27 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
37.8%
15.5%
21 победа 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.2%
35.6%
22.2%
19 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

СД
3:0
СД
4:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.67
Исаксен Густав 4 0.67
Каба Сори 2 0.33
Систо Пионе 2 0.33
Дюр Николас 1 0.17
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 3 (1) 0.5
Биссек Янн-Аурель 2 0.33
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.17
Хеуген Сигурд 1 0.17
Андерсон Микаэль 1 0.17
Поульсен Николай 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Тюкосен Мадс 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Святченко Эрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Каба Сори 1 0
Дюр Николас 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кристенсен Томас 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
27%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
23%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

13
3
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
4
31%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1
Орхус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1
Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
6. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:2 Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     