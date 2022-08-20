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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Кристал Пэлас
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 117
Кристал Пэлас 44.4% (52)
X 46.2% (54)
Астон Вилла 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Астон Вилла
3.24
3.31
3.20
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Астон Вилла
4-3-2-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Астон Вилла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 1 0.5
Эзе Эберечи 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 1 0.5
Буэндия Эмилиано 1 0.5
Уоткинс Олли 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуаита Висенте 1 0
Уорд Джоэл 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингс Дэнни 2 0
Янг Эшли 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Динь Люка 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Рамси Джакоб 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3
Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2
Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Английской премьер-лиги, в котором сыграют «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 6 минут.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 117
Кристал Пэлас 44.4% (52)
X 46.2% (54)
Астон Вилла 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Астон Вилла
3.24
3.31
3.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кристал Пэлас - Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Астон Вилла

Исход игры
Кристал Пэлас
45.2% (52)
Ничья
45.2% (52)
Астон Вилла
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (33)
Меньше
68.57% (72)
Обе команды забьют
Да
69.52% (73)
Нет
30.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (40)
2:1 Кристал Пэлас
20.9% (24)
1:0 Кристал Пэлас
17.4% (20)
2:0 Кристал Пэлас
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:0 Ничья
3.5% (4)
1:2 Астон Вилла
3.5% (4)
0:1 Астон Вилла
2.6% (3)
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