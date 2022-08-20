Стадион: Фоссхауган Кампус
0'
0:1
6' ГолРасмуссен Матиас
8' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
0:2
34' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
50' Желтая карточкаТум Исаак
0:3
51' ГолХорн Майер
57' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
80' Вторая желтая карточкаТум Исаак
0:4
81' ГолФинне Бор
90'+5
Ход матча
6'
34'
50'
51'
0:3
57'
80'
81'
0:4
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
34 Iver Skorve
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Согндаль
Бранн
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|9 (1)
|0.43
|Erik Groenner
|7
|0.33
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0.24
|Andreas van der Spa
|2
|0.1
|Ховен Андреас
|2
|0.1
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.1
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.1
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Axel Kryger
|1
|0.05
|Alejandro Diaz II
|1
|0.05
|Mathias Blaarud
|1
|0.05
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.05
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.05
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.05
|Sondre Oerjasaeter
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|11
|0.52
|Финне Бор
|11
|0.52
|Селанн-Хеггебе Эуне
|8 (1)
|0.38
|Кастро Никлас
|6
|0.29
|Сконес Каспер
|5
|0.24
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.14
|Хорн Майер
|3
|0.14
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.14
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.14
|Frederik Boersting
|2
|0.1
|Моберг Вегар
|2
|0.1
|Кнудсен Фредрик
|2
|0.1
|Кроне Свенн
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|6
|0
|Тум Исаак
|3
|1
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|3
|1
|Кристиансен Рубен
|3
|0
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
36
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
9%
4
11%
1-15
6
27%
5
14%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
5
14%
61-75
2
9%
11
31%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
18
26
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
11%
4
15%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
6
33%
2
8%
61-75
3
17%
12
46%
76-90
Пропущено
22
3
11 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
33%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
1
33%
76-90
Забито
40
62
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 0
4
10%
8
13%
1-15
8
20%
6
10%
16-30
6
15%
8
13%
31-45
7
18%
10
16%
46-60
10
25%
7
11%
61-75
5
13%
23
37%
76-90
Пропущено
37
11
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
6
16%
1
9%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
7
19%
4
36%
31-45
4
11%
4
36%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
10
27%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1
Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5
Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|21
|18
|3
|0
|62 - 11
|57
|2.
|Ранхейм
|20
|11
|5
|4
|37 - 28
|38
|3.
|Санднес
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|4.
|КФУМ
|20
|10
|5
|5
|38 - 32
|35
|5.
|Стабек
|20
|9
|7
|4
|37 - 22
|34
|6.
|Согндаль
|21
|9
|5
|7
|38 - 39
|32
|7.
|Рёуфосс
|20
|8
|7
|5
|29 - 32
|31
|8.
|Старт
|20
|8
|6
|6
|35 - 20
|30
|9.
|Мьёндален
|20
|8
|3
|9
|23 - 32
|27
|10.
|Конгсвингер
|20
|7
|6
|7
|28 - 27
|27
|11.
|Осане
|20
|5
|7
|8
|27 - 44
|22
|12.
|Фредрикстад
|20
|5
|7
|8
|28 - 32
|22
|13.
|Брюне
|20
|5
|4
|11
|21 - 35
|19
|14.
|Скейд
|20
|4
|2
|14
|23 - 38
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|20
|3
|4
|13
|21 - 42
|13
|16.
|Гроруд
|20
|0
|6
|14
|21 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|7
|3
|0
|25 - 4
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Согндаль
|11
|6
|1
|4
|20 - 17
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Мьёндален
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|6.
|Санднес
|10
|5
|2
|3
|24 - 16
|17
|7.
|Рёуфосс
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|8.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|КФУМ
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|10.
|Осане
|10
|4
|2
|4
|16 - 24
|14
|11.
|Стабек
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|12.
|Фредрикстад
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Скейд
|11
|4
|1
|6
|19 - 19
|13
|14.
|Брюне
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|2
|0
|8
|9 - 20
|6
|16.
|Гроруд
|9
|0
|2
|7
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Стабек
|11
|6
|3
|2
|26 - 14
|21
|3.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|5.
|Ранхейм
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|7.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Согндаль
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Фредрикстад
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|11.
|Осане
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|12.
|Конгсвингер
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|13.
|Брюне
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|14.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|15.
|Гроруд
|11
|0
|4
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Скейд
|9
|0
|1
|8
|4 - 19
|1
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