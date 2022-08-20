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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Согндаль
0:4
Конец матча
Бранн
0'
0:1
6' Гол
Расмуссен Матиас
8' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
0:2
34' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
50' Желтая карточка
Тум Исаак
0:3
51' Гол
Хорн Майер
57' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
80' Вторая желтая карточка
Тум Исаак
0:4
81' Гол
Финне Бор
90'+5
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
13
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
7
Йоунссон
Йоунатан
20
Тум
Исаак
19
Матисен
Ульрик
27
Sondre
Oerjasaeter
99
Alejandro
Diaz
II
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Согндаль
4-4-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Бранн

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
35.7%
39.3%
7 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
1:1
ТМК
0:3
ТМК
4:1
К
1:2
ТМК
3:2
ТМК
3:0
ТМК
0:1
Т
2:1
Т
2:3
ТМК
1:2
ТМК
0:0
Т
0:0
ТМК
2:2
Т
2:0
ТМК
2:1
ПД
0:0
ПД
0:4
ТМС
3:0
Т
2:1
Т
2:1
ТМС
1:0
ТМС
1:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:0
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 9 (1) 0.43
Erik Groenner 7 0.33
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0.24
Andreas van der Spa 2 0.1
Ховен Андреас 2 0.1
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.1
Михаэль Петер 2 (1) 0.1
Kristoffer Nessoe 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Axel Kryger 1 0.05
Alejandro Diaz II 1 0.05
Mathias Blaarud 1 0.05
Росет Мартин-Уве 1 0.05
Anders Johannessen Nord 1 0.05
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.05
Sondre Oerjasaeter 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 11 0.52
Финне Бор 11 0.52
Селанн-Хеггебе Эуне 8 (1) 0.38
Кастро Никлас 6 0.29
Сконес Каспер 5 0.24
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.14
Хорн Майер 3 0.14
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.14
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.14
Frederik Boersting 2 0.1
Моберг Вегар 2 0.1
Кнудсен Фредрик 2 0.1
Кроне Свенн 1 0.05
Сковгор Андреас 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 6 0
Тум Исаак 3 1
Mathias Blaarud 4 0
Ингимюндарсон Вальдимар 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 3 1
Кристиансен Рубен 3 0
Нильсен Сиверт 3 0
Frederik Boersting 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
36
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
9%
4
11%
1-15
6
27%
5
14%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
4
18%
6
17%
46-60
4
18%
5
14%
61-75
2
9%
11
31%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

18
26
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
2
11%
4
15%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
6
33%
2
8%
61-75
3
17%
12
46%
76-90

Пропущено

22
3
11 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
33%
31-45
3
14%
1
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
1
33%
76-90

Забито

40
62
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 0
4
10%
8
13%
1-15
8
20%
6
10%
16-30
6
15%
8
13%
31-45
7
18%
10
16%
46-60
10
25%
7
11%
61-75
5
13%
23
37%
76-90

Пропущено

37
11
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
6
16%
1
9%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
7
19%
4
36%
31-45
4
11%
4
36%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
10
27%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1
Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1
Бранн
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 поражений
Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5
Бранн - Конгсвингер 3:0 Рёуфосс - Бранн 0:5 Бранн - Стабек 1:1 Старт - Бранн 0:2 Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 21 18 3 0 62 - 11 57
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 20 11 3 6 39 - 29 36
4. КФУМ 20 10 5 5 38 - 32 35
5. Стабек 20 9 7 4 37 - 22 34
6. Согндаль 21 9 5 7 38 - 39 32
7. Рёуфосс 20 8 7 5 29 - 32 31
8. Старт 20 8 6 6 35 - 20 30
9. Мьёндален 20 8 3 9 23 - 32 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 20 5 7 8 27 - 44 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 20 4 2 14 23 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 20 3 4 13 21 - 42 13
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 7 3 0 25 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 11 6 1 4 20 - 17 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Мьёндален 11 5 2 4 14 - 16 17
6. Санднес 10 5 2 3 24 - 16 17
7. Рёуфосс 10 4 4 2 11 - 15 16
8. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
9. КФУМ 10 4 3 3 17 - 17 15
10. Осане 10 4 2 4 16 - 24 14
11. Стабек 9 3 4 2 11 - 8 13
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 11 4 1 6 19 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 10 2 0 8 9 - 20 6
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 11 11 0 0 37 - 7 33
2. Стабек 11 6 3 2 26 - 14 21
3. КФУМ 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 10 6 1 3 15 - 13 19
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 10 4 3 3 18 - 17 15
7. Старт 10 4 3 3 16 - 9 15
8. Согндаль 10 3 4 3 18 - 22 13
9. Мьёндален 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Осане 10 1 5 4 11 - 20 8
12. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
13. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
14. Стйордалс Блинк 10 1 4 5 12 - 22 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 9 0 1 8 4 - 19 1
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    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Хорн Майер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      50'
      Тум Исаак получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Согндаль 0:4 Бранн онлайн

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