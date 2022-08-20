Стадион: Виталити
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Смит
Адам
22
Пирсон
Бен
21
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Лоу ДжамалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Арсенал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мур Киффер
|1
|0.5
|Хефферсон Лерма
|1
|0.5
|Келли Ллойд
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|2
|1
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Джака Гранит
|1
|0.5
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|2
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1
Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2
Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Исход игры
Борнмут
3.2% (4)
Ничья
1.6% (2)
Арсенал
95.2% (118)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (66)
Меньше
38.89% (42)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
37.9% (47)
0:2 Арсенал
24.2% (30)
1:3 Арсенал
12.1% (15)
0:1 Арсенал
8.1% (10)
0:3 Арсенал
2.4% (3)
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