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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Борнмут
 
Позже
Арсенал

История личных встреч

Борнмут
Арсенал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.5
Хефферсон Лерма 1 0.5
Келли Ллойд 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 2 1
Мартинелли Габриэл 2 1
Джака Гранит 1 0.5
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 2 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Мефам Крис 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1
Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2
Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Борнмут 5% (2)
    X 0% (0)
    Арсенал 95% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Арсенал
    8.10
    4.94
    7.50
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    Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал

    Исход игры
    Борнмут
    5.1% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    94.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    41% (16)
    0:2 Арсенал
    28.2% (11)
    0:1 Арсенал
    12.8% (5)
    1:3 Арсенал
    5.1% (2)
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