Стадион: Крэйвен Коттедж
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
-
37 Terry Ablade
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Брентфорд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|2 (1)
|1
|Тете Кенни
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дасилва Джошуа
|2
|1
|Тони Айвен
|1
|0.5
|Йенсен Матиас
|1
|0.5
|Ми Бен
|1
|0.5
|Мбеумо Брайан
|1
|0.5
|Генри Рико
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|1
|0
|Митрович Александар
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3
Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2
Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Фулхэм - Брентфорд
Исход игры
Фулхэм
48.2% (55)
Ничья
39.5% (45)
Брентфорд
12.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.23% (49)
Меньше
53.77% (57)
Обе команды забьют
Да
80.19% (85)
Нет
19.81% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
2:1 Фулхэм
26.3% (30)
1:0 Фулхэм
14% (16)
1:2 Брентфорд
8.8% (10)
2:2 Ничья
5.3% (6)
2:0 Фулхэм
2.6% (3)
1:3 Брентфорд
1.8% (2)
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