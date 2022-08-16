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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Фулхэм
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 41
Фулхэм 46.3% (19)
X 39% (16)
Брентфорд 14.6% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Брентфорд
3.00
3.60
3.03
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Фулхэм
Брентфорд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
3:0
Ч
1:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
2:2
Ч
1:4
Ч
2:1
КЛ
0:1
ТМС
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 2 (1) 1
Тете Кенни 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дасилва Джошуа 2 1
Тони Айвен 1 0.5
Йенсен Матиас 1 0.5
Ми Бен 1 0.5
Мбеумо Брайан 1 0.5
Генри Рико 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 1 0
Митрович Александар 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3
Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2
Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Брентфорд Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Тоттенхэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Ноттингем Форест Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ливерпуль Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ноттингем Форест Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Челси Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Тоттенхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 14 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Фулхэм 46.3% (19)
    X 39% (16)
    Брентфорд 14.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Брентфорд
    3.00
    3.60
    3.03
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фулхэм - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Брентфорд

    Исход игры
    Фулхэм
    46.3% (19)
    Ничья
    39% (16)
    Брентфорд
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (10)
    2:1 Фулхэм
    22% (9)
    1:0 Фулхэм
    17.1% (7)
    1:2 Брентфорд
    12.2% (5)
    2:2 Ничья
    9.8% (4)
    2:0 Фулхэм
    4.9% (2)
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    Брентфорд
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