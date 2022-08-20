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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 10899
Витесс
0:4
Конец матча
Херенвен
0'
0:1
5' Гол
Ван Хойдонк Сидней
36' Желтая карточка
Тахири Анас
36' Желтая карточка
Домджони Тони
43' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
0:2
45' Гол
Сарр Амин
69' Желтая карточка
Хайе Том
0:3
72' Гол
Ван Хойдонк Сидней
0:4
77' Гол
Ван Хойдонк Сидней
86' Желтая карточка
Беро Матуш
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Ван Хойдонк Сидней
(Сарр Амин)
33'
Санкох Мохамед
Гайек Томаш
 
36'
 
Тахири Анас
36'
Домджони Тони
 
43'
Виттек Максимилиан
 
45'
0:2
Сарр Амин
(Тахири Анас)
64'
Уйсман Дан
Мёленстен Мелле
 
69'
 
Хайе Том
71'
 
Ольссон Симон
Халилович Тибор
72'
0:3
Ван Хойдонк Сидней
(Сарр Амин)
77'
0:4
Ван Хойдонк Сидней
(Сарр Амин)
79'
 
Ван Оттеле Сюб
Тахири Анас
79'
 
Alexander Timossi Andersson
Ван Хойдонк Сидней
79'
 
Кайб Рами
Хайе Том
81'
Бёйтинк Томас
Манхуф Миллион
 
81'
Фламинго Райан
Фредериксен Николай
 
82'
 
Хаяль Рами
Сарр Амин
86'
Беро Матуш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

16
Схерпен
Кьелл
5
Ферру
13
Корнелисс
Энцо
18
Гайек
Томаш
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
20
Мёленстен
Мелле
22
Домджони
Тони
11
Фредериксен
Николай
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Витесс
5-4-1
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Витесс
Херенвен

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.67
Манхуф Миллион 1 0.33
Виттек Максимилиан 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 3 1
Сарр Амин 1 0.33
Тахири Анас 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Домджони Тони 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2
Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2
Херенвен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Аякс 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
8. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Спарта Роттердам 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гронинген 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
12. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Спарта Роттердам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
2. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
7. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 94'
    Ван Хойдонк Сидней из команды Херенвен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Витесс: 51%, Херенвен: 49%.
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ван Акен Йост получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    93'
    Ван Акен Йост на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Ван Акен Йост из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Витесс контролирует мяч.
  • 91'
    Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Бёйтинк Томас из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    91'
    Кайб Рами навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 90'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Витесс: 52%, Херенвен: 48%.
    • 89'
      Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Схерпен Кьелл из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 88'
      Ван Бик Свен из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 88'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Беро Матуш успешно блокирует удар.
    • До матча
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    Где смотреть матч Витесс 0:4 Херенвен онлайн

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