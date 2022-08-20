Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сиб ван Оттеле пробил со штрафного прямо в стенку

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Схерпен Кьелл плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Г О О О О Л - Сарр Амин забивает с левой ноги!

48' Тахири Анас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Мохамед Санкох наказан за толчок Кёлерт Матс

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи

42' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Фредериксен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Фредериксен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Матч возобновлен

36' Домджони Тони получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Тахири Анас получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Гайек Томаш получил травму и заменен. Мохамед Санкох выходит на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Херенвен

28' Оооо... вот это был удар! Мёленстен Мелле должен был забить с этой позиции.

28' Мёленстен Мелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Хорошую попытку сделал Мёленстен Мелле . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Домджони Тони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Домджони Тони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Витесс

20' Матч возобновлен

20' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

19' Хайе Том из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

19' Ван Хойдонк Сидней создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

13' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ферру из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

8' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает с правой ноги!

5' Сарр Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Удар от ворот произведет Витесс

1' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Херенвен начинает с центра поля