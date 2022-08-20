Стадион: Гелредом Зрители: 10899
0'
0:1
5' ГолВан Хойдонк Сидней
36' Желтая карточкаТахири Анас
36' Желтая карточкаДомджони Тони
43' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
0:2
45' ГолСарр Амин
69' Желтая карточкаХайе Том
0:3
72' ГолВан Хойдонк Сидней
0:4
77' ГолВан Хойдонк Сидней
86' Желтая карточкаБеро Матуш
90'+4
Ход матча
5'
0:1
36'
36'
45'
0:2
69'
72'
0:3
77'
0:4
82'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
5
Ферру
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Витесс
Херенвен
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.67
|Манхуф Миллион
|1
|0.33
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|3
|1
|Сарр Амин
|1
|0.33
|Тахири Анас
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Ферру
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2
Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2
Херенвен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Утрехт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Камбюр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Эммен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Эммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Камбюр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
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