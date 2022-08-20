Стадион: Казимеж Гурски
1:0
Перерыв
Ход матча
16'
1:0
77
Томасик
Пётр
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
22
Дея
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Висла Плоцк
Корона Кельце
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|4
|0.67
|Вольски Рафал
|4 (1)
|0.67
|Валло Кристиан
|2
|0.33
|Секульски Лукаш
|2
|0.33
|Колар Марко
|2
|0.33
|Кривоцюк Антон
|1
|0.17
|Коцыля Давид
|1
|0.17
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.17
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|2
|0.33
|Jakub Lukowski
|2
|0.33
|Зарандия Лука
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Фурман Доминик
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Градецки Бартломей
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Павляк Александр
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|1
|1
|Петров Кирилл
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
38%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0
Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Корона Кельце
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|13.
|Варта Познань
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|14.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Корона Кельце
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Корона Кельце
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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