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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Висла Плоцк
2:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
16' Гол
Вольски Рафал
52' Желтая карточка
Павляк Александр
2:0
60' Гол
Альварес Давид
82' Желтая карточка
Adrian Danek
2:1
90' Пенальти
Bartosz Spiaczka
90'+8
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
2
Михальски
Дамян
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
6
Расак
Дамиан
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
20
Секульски
Лукаш
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
7
Jakub
Lukowski
6
Jacek
Podgorski
13
Дякону
Роналдо
22
Дея
Адам
8
Такач
Далибор
25
Шимусик
Гжегож
18
Bartosz
Spiaczka
Висла Плоцк
4-1-4-1
Корона Кельце
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Корона Кельце

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

46.7%
6.7%
46.6%
7 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
6:5
ЭГБ
3:1
Э
1:4
Э
0:1
ЭГБ
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:2
ВД
2:1
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 5 0.83
Вольски Рафал 5 (1) 0.83
Валло Кристиан 2 0.33
Колар Марко 2 0.33
Секульски Лукаш 1 0.17
Кривоцюк Антон 1 0.17
Коцыля Давид 1 0.17
Левандовски Матеуш II 1 0.17
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 3 (1) 0.5
Jakub Lukowski 2 0.33
Зарандия Лука 0 0
Adrian Danek 0 0
Зебич Марио 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 2 0
Павляк Александр 2 0
Вольски Рафал 1 0
Фурман Доминик 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Градецки Бартломей 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 1 1
Петров Кирилл 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Дея Адам 1 0
Такач Далибор 1 0
Adrian Danek 1 0
Зебич Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
33%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0
Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Краковия 1:1 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Шлёнск 1:1 6 2 3 1 5 - 5 9
7. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ягеллония 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Варта Познань 5 2 0 3 4 - 8 6
14. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 1:1 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Краковия 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Шлёнск 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Вольски Рафал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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