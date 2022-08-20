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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Земплин
1:0
Первый тайм: 27'
Скалица
0'
1:0
10' Гол
Да Силва Адлер
21' Желтая карточка
Mario Holly

Ход матча

10'
Да Силва Адлер
(Ержабек Михал)
1:0
21'
 
Mario Holly
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Скалица
1.85
3.65
4.33
Все Коэффициенты
12
Кожухарь
Андрей
28
Котула
Юрай
81
Ержабек
Михал
19
Michael
Ranko
18
Мендес
Алехандро
30
Brian
Pena
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
7
Да
Силва
Адлер
20
Яношик
Лукаш
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
24
Ondrej
Rudzan
7
Яо
Янн
Майкл
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
23
Denis
Baumgartner
30
Власко
Ян
77
Мигалик
Ярослав
93
Гаша
Роман
Земплин
4-3-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Земплин
Скалица

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Силва Адлер 2 (1) 0.33
Wisdom Kanu 1 0.17
Brian Pena 1 0.17
Michael Ranko 1 0.17
Жофчак Игор 1 (1) 0.17
Matus Marcin 1 (1) 0.17
Ержабек Михал 0 0
Яношик Лукаш 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 2 (1) 0.33
Яо Янн Майкл 1 0.17
Martin Nagy II 1 0.17
Ondrej Rudzan 1 0.17
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 2 0
Matus Marcin 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 1 1
Власко Ян 2 0
Блажек Филип 2 0
Вацлав Марек 2 0
Mario Holly 2 0
Чоглей Петер 0 1
Юнас Мартин 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Потома Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1
Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0
Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2
Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 0 1 17 - 5 12
2. Ружомберок 1:0 6 3 3 0 8 - 4 12
3. Спартак Трнава 1:0 6 3 2 1 11 - 5 11
4. ДАК 0:1 6 3 2 1 9 - 3 11
5. Железярне Подбрезова 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
7. Тренчин 1:0 6 2 2 2 4 - 7 8
8. Земплин 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Скалица 0:1 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Дукла Банска-Бистрица 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 6 0 3 3 4 - 10 3
12. Злате Моравце 0:1 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 0:1 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Спартак Трнава 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Тренчин 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Железярне Подбрезова 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Земплин 1:0 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Скалица 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ружомберок 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 3 0 2 1 2 - 6 2
11. Злате Моравце 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
3. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
4. Спартак Трнава 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. ДАК 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
7. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Скалица 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
9. Тренчин 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Земплин 1:0 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Злате Моравце 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Mario Holly получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Да Силва Адлер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Скалица
1.85
3.65
4.33
Все Коэффициенты
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