Стадион: Жемплин
0'
1:0
10' ГолДа Силва Адлер
21' Желтая карточкаMario Holly
45' Желтая карточкаMatus Marcin
2:0
52' ПенальтиЖофчак Игор
66' Желтая карточкаMichael Ranko
3:0
78' ГолДа Силва Адлер
3:1
86' ГолФабри Андрей
90' Желтая карточкаЧоглей Петер
90' Желтая карточкаЕржабек Михал
90'+4
Ход матча
10'
1:0
21'
45'
52'
2:0
66'
78'
3:0
86'
3:1
90'
90'
28
Котула
Юрай
30
Brian
Pena
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
20
Яношик
Лукаш
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
22
Mario
Holly
30
Власко
Ян
93
Гаша
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
13 Wisdom Kanu
-
-
46 David Petrik
-
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Вацлав МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
-
19 Martin Masik
-
12 Martin Petr
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Земплин
Скалица
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.5
|Жофчак Игор
|2 (2)
|0.33
|Brian Pena
|1
|0.17
|Wisdom Kanu
|1
|0.17
|Michael Ranko
|1
|0.17
|Matus Marcin
|1 (1)
|0.17
|Ержабек Михал
|0
|0
|Яношик Лукаш
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|2 (1)
|0.33
|Фабри Андрей
|1
|0.17
|Яо Янн Майкл
|1
|0.17
|Martin Nagy II
|1
|0.17
|Ondrej Rudzan
|1
|0.17
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mario Holly
|3
|0
|Гаша Роман
|1
|1
|Чоглей Петер
|1
|1
|Власко Ян
|2
|0
|Блажек Филип
|2
|0
|Вацлав Марек
|2
|0
|Юнас Мартин
|1
|0
|Denis Baumgartner
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Потома Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1
Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0
Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2
Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|17 - 5
|12
|2.
|Спартак Трнава
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|ДАК
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Железярне Подбрезова
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|5.
|Ружомберок
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Жилина
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Тренчин
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|8.
|Земплин
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Скалица
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Злате Моравце
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|ДАК
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|Жилина
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Тренчин
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Железярне Подбрезова
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Земплин
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Скалица
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Злате Моравце
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|10.
|Ружомберок
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Железярне Подбрезова
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|ДАК
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|7.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Скалица
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|9.
|Тренчин
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|10.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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