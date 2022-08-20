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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Земплин
3:1
Конец матча
Скалица
0'
1:0
10' Гол
Да Силва Адлер
21' Желтая карточка
Mario Holly
45' Желтая карточка
Matus Marcin
2:0
52' Пенальти
Жофчак Игор
66' Желтая карточка
Michael Ranko
3:0
78' Гол
Да Силва Адлер
3:1
86' Гол
Фабри Андрей
90' Желтая карточка
Чоглей Петер
90' Желтая карточка
Ержабек Михал
90'+4
12
Кожухарь
Андрей
28
Котула
Юрай
81
Ержабек
Михал
19
Michael
Ranko
18
Мендес
Алехандро
30
Brian
Pena
16
Бегала
Матуш
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
7
Да
Силва
Адлер
20
Яношик
Лукаш
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
24
Ondrej
Rudzan
7
Яо
Янн
Майкл
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
23
Denis
Baumgartner
30
Власко
Ян
77
Мигалик
Ярослав
93
Гаша
Роман
Земплин
4-3-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Земплин
Скалица

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Силва Адлер 3 (1) 0.5
Жофчак Игор 2 (2) 0.33
Brian Pena 1 0.17
Wisdom Kanu 1 0.17
Michael Ranko 1 0.17
Matus Marcin 1 (1) 0.17
Ержабек Михал 0 0
Яношик Лукаш 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 2 (1) 0.33
Фабри Андрей 1 0.17
Яо Янн Майкл 1 0.17
Martin Nagy II 1 0.17
Ondrej Rudzan 1 0.17

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 2 0
Matus Marcin 2 0
Ержабек Михал 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Michael Ranko 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mario Holly 3 0
Гаша Роман 1 1
Чоглей Петер 1 1
Власко Ян 2 0
Блажек Филип 2 0
Вацлав Марек 2 0
Юнас Мартин 1 0
Denis Baumgartner 1 0
Фабри Андрей 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Потома Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Земплин - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Земплин 3:1 Слован Братислава - Земплин 4:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:1
Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0
Скалица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:0 Скалица - Тренчин 2:0 Злате Моравце - Скалица 2:2
Скалица - Ружомберок 0:2 Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1 Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 0 1 17 - 5 12
2. Спартак Трнава 6 3 2 1 13 - 6 11
3. ДАК 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Железярне Подбрезова 6 2 4 0 9 - 6 10
5. Ружомберок 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
7. Тренчин 6 2 2 2 5 - 8 8
8. Земплин 6 2 1 3 9 - 13 7
9. Скалица 6 1 2 3 6 - 11 5
10. Дукла Банска-Бистрица 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 3 3 5 - 11 3
12. Злате Моравце 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Спартак Трнава 5 2 2 1 9 - 6 8
4. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Тренчин 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Железярне Подбрезова 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Земплин 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Скалица 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Злате Моравце 3 0 3 0 5 - 5 3
10. Ружомберок 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 2 1 2 - 6 2
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
3. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. ДАК 3 0 2 1 2 - 4 2
7. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Скалица 3 0 1 2 3 - 8 1
9. Тренчин 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Злате Моравце 3 0 0 3 0 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Matus Marcin получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Mario Holly получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Да Силва Адлер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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