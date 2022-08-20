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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Одд
1:0
Первый тайм: 27'
Сарпсборг-08
0'
1:0
25' Гол
Евтович Милан

Ход матча

25'
Евтович Милан
(Ингебритсен Микаэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Сарпсборг-08
2.75
3.86
2.43
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
15
Ингебритсен
Микаэль
14
Валлем
Конрад
8
Евтович
Милан
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
5
Эдегор
Магнар
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Сарпсборг-08

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
К
4:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
1:1
К
2:1
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 6 0.32
Евтович Милан 5 (1) 0.26
Рууд Эспен 3 (1) 0.16
Йоргенсен Филип 2 0.11
Валлем Конрад 1 0.05
Ингебритсен Микаэль 1 0.05
Abel William Stensrud 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 6 0.32
Майгор Миккел 6 0.32
Молинс Гильермо 5 0.26
Салетрос Антон 4 (3) 0.21
Солтведт Йоахим 3 0.16
Линнсет Йонатан 2 0.11
Эдегор Магнар 1 0.05
Упсет Кристиан 1 0.05
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Торп Виктор 1 0.05
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Кителано Йон 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 4 1
Скиппер Антон 3 1
Салетрос Антон 2 1
Солтведт Йоахим 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
31
6 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
15%
6
19%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
7
35%
5
16%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
3
15%
5
16%
76-90

Пропущено

32
36
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
5
16%
1
3%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
5
16%
10
28%
31-45
7
22%
2
6%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
5
16%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2
Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Будё-Глимт 0:0 19 11 5 3 48 - 20 38
3. Лиллестрём 18 11 4 3 32 - 16 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 18 8 3 7 30 - 27 27
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Одд 1:0 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
10. Тромсё 17 4 9 4 23 - 29 21
11. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
12. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
13. Хам-Кам 0:0 19 3 11 5 21 - 22 20
14. Сарпсборг-08 0:1 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 18 4 2 12 14 - 38 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 0:0 10 5 5 0 29 - 8 20
3. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
4. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 1:0 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 0:0 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 0:1 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Будё-Глимт 0:0 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 1:0 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 0:0 9 1 6 2 10 - 11 9
11. Сарпсборг-08 0:1 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
13. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
14. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Евтович Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Сарпсборг-08
2.75
3.86
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 1:0 Сарпсборг-08 онлайн

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Одд
Сарпсборг-08
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