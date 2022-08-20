Стадион: Скагерак Арена
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
16
Хофф
Вебьёрн
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
23 Anders Ryste
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Одд
Сарпсборг-08
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.32
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.26
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.16
|Йоргенсен Филип
|2
|0.11
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.05
|Abel William Stensrud
|1
|0.05
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|6
|0.32
|Майгор Миккел
|6
|0.32
|Молинс Гильермо
|5
|0.26
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.21
|Солтведт Йоахим
|3
|0.16
|Линнсет Йонатан
|2
|0.11
|Эдегор Магнар
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1
|0.05
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Торп Виктор
|1
|0.05
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Рууд Эспен
|3
|0
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|4
|1
|Скиппер Антон
|3
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
5
26%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
31
6 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
15%
6
19%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
7
35%
5
16%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
3
15%
5
16%
76-90
Пропущено
32
36
15 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
5
16%
1
3%
1-15
5
16%
6
17%
16-30
5
16%
10
28%
31-45
7
22%
2
6%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
5
16%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2
Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|19
|11
|5
|3
|48 - 20
|38
|3.
|Лиллестрём
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|18
|8
|3
|7
|30 - 27
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Одд
|1:0
|19
|7
|2
|10
|20 - 33
|23
|9.
|Хёугесунн
|18
|6
|4
|8
|29 - 30
|22
|10.
|Тромсё
|17
|4
|9
|4
|23 - 29
|21
|11.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|12.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|19
|3
|11
|5
|21 - 22
|20
|14.
|Сарпсборг-08
|0:1
|19
|6
|1
|12
|32 - 36
|19
|15.
|Дьерв
|18
|4
|2
|12
|14 - 38
|14
|16.
|Кристиансунд
|18
|1
|3
|14
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|10
|5
|5
|0
|29 - 8
|20
|3.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|4.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Тромсё
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|10.
|Дьерв
|10
|4
|1
|5
|9 - 16
|13
|11.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|12.
|Одд
|1:0
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Сарпсборг-08
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Волеренга
|10
|3
|2
|5
|15 - 18
|11
|7.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|8.
|Одд
|1:0
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Хам-Кам
|0:0
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|9
|3
|0
|6
|18 - 19
|9
|12.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|13.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|14.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|15.
|Кристиансунд
|10
|1
|0
|9
|5 - 18
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
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