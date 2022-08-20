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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Одд
1:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
25' Гол
Евтович Милан
78' Желтая карточка
Аас Сайвер
83' Желтая карточка
Вальштед Леопольд
84' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
90'+11

Ход матча

25'
Евтович Милан
(Ингебритсен Микаэль)
1:0
57'
 
Сколевик Стеффен
Майгор Миккел
57'
 
Конте Абубакар
Торп Виктор
57'
 
Martin Hoeyland
Салетрос Антон
68'
Месик Иван
Хаген Стеффен
 
71'
 
Молинс Гильермо
Тибблинг Симон
76'
Аас Сайвер
Евтович Милан
 
78'
Аас Сайвер
 
81'
 
Хальворсен Уле Йорген
Вишне Эйрик
83'
Вальштед Леопольд
 
84'
Хофф Вебьёрн
 
87'
Баккай Йосеф Бриан
Ролантссон Гилли
 
88'
Леквен Магнус
Хофф Вебьёрн
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
15
Ингебритсен
Микаэль
14
Валлем
Конрад
8
Евтович
Милан
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
5
Эдегор
Магнар
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
29
Торп
Виктор
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Сарпсборг-08

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
К
4:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
1:1
К
2:1
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 6 (1) 0.32
Леуритсен Тобиас 6 0.32
Рууд Эспен 3 (1) 0.16
Йоргенсен Филип 2 0.11
Ингебритсен Микаэль 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Abel William Stensrud 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 6 0.32
Майгор Миккел 6 0.32
Молинс Гильермо 5 0.26
Салетрос Антон 4 (3) 0.21
Солтведт Йоахим 3 0.16
Линнсет Йонатан 2 0.11
Эдегор Магнар 1 0.05
Упсет Кристиан 1 0.05
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Торп Виктор 1 0.05
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Валлем Конрад 3 0
Аас Сайвер 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 4 1
Скиппер Антон 3 1
Салетрос Антон 2 1
Солтведт Йоахим 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
20%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
5
25%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
5
29%
29%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
31
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
3
14%
6
19%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
7
33%
5
16%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
3
14%
5
16%
76-90

Пропущено

32
37
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
5
16%
1
3%
1-15
5
16%
7
19%
16-30
5
16%
10
27%
31-45
7
22%
2
5%
46-60
5
16%
8
22%
61-75
5
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2
Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Будё-Глимт 19 11 5 3 50 - 22 38
3. Лиллестрём 18 11 4 3 32 - 16 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 18 8 3 7 30 - 27 27
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Одд 19 7 2 10 20 - 33 23
9. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
10. Тромсё 17 4 9 4 23 - 29 21
11. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
12. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
13. Хам-Кам 19 3 11 5 23 - 24 20
14. Сарпсборг-08 19 6 1 12 32 - 36 19
15. Дьерв 18 4 2 12 14 - 38 14
16. Кристиансунд 18 1 3 14 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
3. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
4. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Тромсё 8 4 3 1 14 - 11 15
9. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
10. Дьерв 10 4 1 5 9 - 16 13
11. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
12. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
13. Хам-Кам 10 2 5 3 11 - 11 11
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Волеренга 10 3 2 5 15 - 18 11
7. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
8. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
11. Сарпсборг-08 9 3 0 6 18 - 19 9
12. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
13. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
14. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 10 1 0 9 5 - 18 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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