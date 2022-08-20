Стадион: Stadion Dyskobolii
0:0
Перерыв
Ход матча
42'
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
26
Равас
Генрих
92
Нунеш
Фабиу
21
Сыпек
Якуб
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Варта Познань
Видзев Лодзь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.33
|Журавски Мачей
|1
|0.17
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.17
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.5
|Санчез Джорди
|2
|0.33
|Липски Патрик
|1
|0.17
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Данеляк Кароль
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Зреляк Адам
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4
Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Варта Познань
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Видзев Лодзь
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Варта Познань
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Видзев Лодзь
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Варта Познань
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Видзев Лодзь
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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