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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Варта Познань
0:0
Перерыв
Видзев Лодзь
0'
42' Желтая карточка
Сыпек Якуб

Ход матча

42'
 
Сыпек Якуб
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Видзев Лодзь
2.46
3.32
3.97
Все Коэффициенты
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
54
Ставропулос
Димитрис
2
Гжесик
Ян
3
Кьельб
Якуб
8
Мяйнпя
Нило
15
Копчински
Михал
6
Журавски
Мачей
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
33
Кройцриглер
Мартин
8
Данеляк
Кароль
92
Нунеш
Фабиу
21
Сыпек
Якуб
20
Липски
Патрик
22
Dominik
Kun
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Варта Познань
5-4-1
Видзев Лодзь
5-3-2

История личных встреч

Варта Познань
Видзев Лодзь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ВД
3:1
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.33
Журавски Мачей 1 0.17
Копчински Михал 1 (1) 0.17
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.5
Санчез Джорди 2 0.33
Липски Патрик 1 0.17
Нунеш Фабиу 0 0
Dominik Kun 0 0
Данеляк Кароль 0 0
Ernest Terpilowski 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 3 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Зреляк Адам 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4
Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
7. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ягеллония 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Варта Познань 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Видзев Лодзь 0:0 6 1 2 3 6 - 7 5
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Варта Познань 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Видзев Лодзь 0:0 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Варта Познань 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Видзев Лодзь 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Сыпек Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Видзев Лодзь
2.46
3.32
3.97
Все Коэффициенты
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