Стадион: Антон Малатинский
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
15'
16'
1:0
24'
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Паур ЯкубЗащитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
22 Иван АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кальмар ЖолтНападающий
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
33 матча
48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефаник Самуэль
|2
|0.33
|Бамиделе Юсуф
|2
|0.33
|Ристовски Милан
|2
|0.33
|Паур Якуб
|1
|0.17
|Буката Мартин
|1
|0.17
|Саввидис Кириакос
|1
|0.17
|Боатенг Келвин
|1
|0.17
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Прохазка Роман
|0
|0
|Азеведо Дижан
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4
|0.67
|Веселовски Доминик
|1
|0.17
|Кальмар Жолт
|1
|0.17
|Кружляк Доминик
|1
|0.17
|Санто Регё
|1
|0.17
|Ammar Ramadan
|1
|0.17
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Николаеску Йон
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|3
|0
|Штетина Лукаш
|2
|0
|Боатенг Келвин
|2
|0
|Мишович Мартин
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Иван Алекс
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Никола
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кальмар Жолт
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|17 - 5
|12
|2.
|Ружомберок
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Спартак Трнава
|1:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|4.
|ДАК
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Железярне Подбрезова
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Жилина
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Тренчин
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|8.
|Земплин
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Скалица
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Злате Моравце
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|ДАК
|0:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Спартак Трнава
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Жилина
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Тренчин
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Железярне Подбрезова
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Земплин
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Скалица
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ружомберок
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|11.
|Злате Моравце
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Железярне Подбрезова
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|ДАК
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|7.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Скалица
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|Тренчин
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|10.
|Земплин
|1:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Злате Моравце
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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