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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Спартак Трнава
1:0
Первый тайм: 26'
ДАК
0'
15' Желтая карточка
Коша Себастьян
1:0
16' Гол
Даниэл Эрик
24' Желтая карточка
Мишович Мартин

Ход матча

15'
Коша Себастьян
 
16'
Даниэл Эрик
1:0
24'
Мишович Мартин
 
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
ДАК
3.20
4.00
4.40
Все Коэффициенты
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Мишович
Мартин
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
8
Стефаник
Самуэль
23
Даниэл
Эрик
14
Боатенг
Келвин
25
Бамиделе
Юсуф
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
44
Рисванис
Спирос
5
Мухамедбегович
Ахмет
7
Балог
Норберт
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
20
Веселовски
Доминик
45
Крстович
Никола
27
Ammar
Ramadan
Спартак Трнава
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
ДАК

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

33 матча

48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СГА
1:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефаник Самуэль 2 0.33
Бамиделе Юсуф 2 0.33
Ристовски Милан 2 0.33
Паур Якуб 1 0.17
Буката Мартин 1 0.17
Саввидис Кириакос 1 0.17
Боатенг Келвин 1 0.17
Коштрна Кристиан 0 0
Прохазка Роман 0 0
Азеведо Дижан 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 0.67
Веселовски Доминик 1 0.17
Кальмар Жолт 1 0.17
Кружляк Доминик 1 0.17
Санто Регё 1 0.17
Ammar Ramadan 1 0.17
Цыганик Андрей 0 0
Николаеску Йон 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паур Якуб 3 0
Штетина Лукаш 2 0
Боатенг Келвин 2 0
Мишович Мартин 1 0
Ристовски Милан 1 0
Азеведо Дижан 1 0
Такач Доминик 1 0
Иван Алекс 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Боладжи Казим 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Никола 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кальмар Жолт 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Земплин - Спартак Трнава 0:4 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Жилина 2:2 Спартак Трнава - Ракув 0:2
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ньютаун - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
ДАК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1
ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 0 1 17 - 5 12
2. Ружомберок 1:0 6 3 3 0 8 - 4 12
3. Спартак Трнава 1:0 6 3 2 1 11 - 5 11
4. ДАК 0:1 6 3 2 1 9 - 3 11
5. Железярне Подбрезова 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
7. Тренчин 1:0 6 2 2 2 4 - 7 8
8. Земплин 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Скалица 0:1 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Дукла Банска-Бистрица 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 6 0 3 3 4 - 10 3
12. Злате Моравце 0:1 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 0:1 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Спартак Трнава 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Тренчин 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Железярне Подбрезова 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Земплин 1:0 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Скалица 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ружомберок 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 3 0 2 1 2 - 6 2
11. Злате Моравце 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
3. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 4 - 13 3
4. Спартак Трнава 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. ДАК 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
7. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Скалица 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
9. Тренчин 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
10. Земплин 1:0 3 0 1 2 4 - 8 1
11. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Злате Моравце 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
ДАК
3.20
4.00
4.40
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