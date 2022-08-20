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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Шлёнск
1:1
Конец матча
Краковия
0'
8' Желтая карточка
Сиплак Михал
0:1
15' Гол
Patryk Makuch
1:1
45' Гол
Лыщаш Адриан
68' Желтая карточка
Рыпэ Корнел
82' Желтая карточка
Янасик Патрик
84' Желтая карточка
Шромник Михал
90'+3
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
33
Лыщаш
Адриан
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
23
Немчикски
Карол
3
Сиплак
Михал
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
71
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Шлёнск
4-2-3-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Краковия

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:1
ЭГА
3:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:1
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
КЛ
1:0
OE
1:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шварц Петр 1 0.17
Гретарссон Даниэль 1 0.17
Лыщаш Адриан 1 0.17
Замора Джон 1 0.17
Ястржембски Деннис 1 0.17
Гарсия Виктор III 0 0
Экспозито Эрик 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.33
Patryk Makuch 2 (1) 0.33
Хебо Матиас 1 0.17
Кялльман Беньямин 1 0.17
Лосаж Флорьян 1 0.17
Югас Якуб 0 0
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 3 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Замора Джон 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Югас Якуб 1 0
Сиплак Михал 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Мишор Якуб 1 0
Takuto Oshima 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0
Краковия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0
Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 6 5 1 0 18 - 5 16
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Краковия 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Шлёнск 6 2 3 1 5 - 5 9
7. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ягеллония 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
12. Варта Познань 0:0 6 2 1 3 4 - 8 7
13. Корона Кельце 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Видзев Лодзь 0:0 6 1 2 3 6 - 7 5
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Варта Познань 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Видзев Лодзь 0:0 2 0 0 2 3 - 5 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Варта Познань 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Видзев Лодзь 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Корона Кельце 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Лыщаш Адриан бьет в цель!
  • 29'
    Пестка Камил уходит с поля. Лосаж Флорьян выходит вместо него
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Patryk Makuch бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      8'
      Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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