Стадион: Городской стадион Вроцлава
0'
8' Желтая карточкаСиплак Михал
0:1
15' ГолPatryk Makuch
1:1
45' ГолЛыщаш Адриан
68' Желтая карточкаРыпэ Корнел
82' Желтая карточкаЯнасик Патрик
84' Желтая карточкаШромник Михал
90'+3
Ход матча
8'
15'
0:1
45'
68'
82'
84'
17
Шварц
Петр
33
Лыщаш
Адриан
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
20 Karol KnapНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Шлёнск
Краковия
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шварц Петр
|1
|0.17
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.17
|Лыщаш Адриан
|1
|0.17
|Замора Джон
|1
|0.17
|Ястржембски Деннис
|1
|0.17
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Экспозито Эрик
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.33
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.33
|Хебо Матиас
|1
|0.17
|Кялльман Беньямин
|1
|0.17
|Лосаж Флорьян
|1
|0.17
|Югас Якуб
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1
Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0
Краковия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0
Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Варта Познань
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|Корона Кельце
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Видзев Лодзь
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Варта Познань
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Видзев Лодзь
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Варта Познань
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Видзев Лодзь
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Корона Кельце
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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