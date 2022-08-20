Стадион: De Oude Meerdijk
0'
0:1
10' ГолДувикас Анастасиос
1:1
27' ГолРомени Оле
1:2
34' ГолДост Бас
2:2
59' ГолRui Mendes
3:2
79' ГолВлак Яри
90'+4
Ход матча
10'
27'
1:1
34'
1:2
59'
2:2
79'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
24
Виргевер
Ник
28
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Max Wolfs
-
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эммен
Утрехт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|2
|0.67
|Rui Mendes
|1
|0.33
|Бернаду Лукас
|1
|0.33
|Влак Яри
|1
|0.33
|Димерс Марк
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|3
|1
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.33
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Бернаду Лукас
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2
Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3 Эммен - Хелмонд Спорт 1:2
Утрехт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0
Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
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