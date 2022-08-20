  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Эммен
3:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
10' Гол
Дувикас Анастасиос
1:1
27' Гол
Ромени Оле
1:2
34' Гол
Дост Бас
2:2
59' Гол
Rui Mendes
3:2
79' Гол
Влак Яри
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Дувикас Анастасиос
27'
Ромени Оле
(Димерс Марк)
1:1
34'
1:2
Дост Бас
(Боздоган Джан)
46'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
Модибо Саньян
59'
Rui Mendes
2:2
68'
 
Бут Тейлор
Боздоган Джан
68'
 
Силла Мусса
Дувикас Анастасиос
75'
Ассехнун Джасин-Амин
Велдмате Йерун
 
75'
Хейлен Майкл
Димерс Марк
 
76'
Туфики Аззеддин
Живкович Рицхайро
 
79'
Влак Яри
(Rui Mendes)
3:2
82'
 
Шейн Рокко Роберт
Брауэрс Люк
83'
 
Махи Мимаун
Редан Дайшон
88'
Fernando Pacheco2
Ромени Оле
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
3
Хардевельд
Джефф
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
1
Баркас
Василис
25
Клюйверт
Рубен
24
Виргевер
Ник
17
Модибо
Саньян
5
Тер
Авест
Хидде
26
Бауссайд
Отман
6
Боздоган
Джан
8
Брауэрс
Люк
9
Дувикас
Анастасиос
7
Редан
Дайшон
28
Дост
Бас
Эммен
4-2-3-1
Утрехт
3-4-2-1

История личных встреч

Эммен
Утрехт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.67
Rui Mendes 1 0.33
Бернаду Лукас 1 0.33
Влак Яри 1 0.33
Димерс Марк 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 3 1
Дувикас Анастасиос 1 0.33
Брауэрс Люк 0 0
Боздоган Джан 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Бернаду Лукас 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эммен - Ваалвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2
Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3 Эммен - Хелмонд Спорт 1:2
Утрехт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0
Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Аякс 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Спарта Роттердам 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Гронинген 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
12. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Спарта Роттердам 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
5. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эммен вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Эммен: 56%, Утрехт: 44%.
  • 94'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Виргевер Ник из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ассехнун Джасин-Амин
  • 93'
    Дост Бас пробует нанести удар издали, но Эрик Ольшлэгель ловит мяч
  • 92'
    Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Контроль мяча: Эммен: 56%, Утрехт: 44%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    90'
    Бернаду Лукас из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Силла Мусса заработал фол
  • 90'
    Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
  • 89'
    Эммен пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Эммен: 59%, Утрехт: 41%.
    • 43'
      Дост Бас из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Rui Mendes. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Ruben Kluivert ошибается в защите.
    • 41'
      Контроль мяча: Эммен: 59%, Утрехт: 41%.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Живкович Рицхайро из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Тер Авест Хидде
    • Угловой
      40'
      Боздоган Джан из команды Утрехт подал угловой справа.
    • Фол, нарушение
      40'
      Редан Дайшон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Rui Mendes пострадал.
    • 40'
      Бернаду Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 38'
      Димерс Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 38'
      Велдмате Йерун выиграл воздушное противоборство у Дост Бас.
    • 37'
      Боздоган Джан не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • Угловой
      36'
      Rui Mendes из команды Эммен подал угловой справа.
    • 36'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Эммен: 57%, Утрехт: 43%.
    • 34'
      Боздоган Джан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      34'
      ГОООООЛ - Дост Бас Утрехт забивает ударом головой
    • Угловой
      34'
      Боздоган Джан из команды Утрехт подал угловой справа.
    • 33'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Хардевельд Джефф из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Дувикас Анастасиос
    • 31'
      Велдмате Йерун выиграл воздушное противоборство у Дост Бас.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 30'
      Бернаду Лукас не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Эммен: 57%, Утрехт: 43%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Боздоган Джан из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 28'
      Команда Эммен сравняла счет! Игра продолжается!
    • 27'
      Димерс Марк сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Ромени Оле забивает с правой ноги!
    • Угловой
      27'
      Димерс Марк из команды Эммен подал угловой справа.
    • 27'
      Модибо Саньян ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      25'
      Редан Дайшон из команды Утрехт в офсайде
    • 25'
      Контроль мяча: Эммен: 56%, Утрехт: 44%.
    • 24'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Модибо Саньян успешно блокирует удар.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Влак Яри. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Ромени Оле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Ромени Оле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Велдмате Йерун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Редан Дайшон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Эммен контролирует мяч.
    • 21'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Эммен: 51%, Утрехт: 49%.
    • 19'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Тер Авест Хидде из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Rui Mendes навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Ruben Kluivert из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 15'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Влак Яри из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Эммен: 46%, Утрехт: 54%.
    • 15'
      Элсхлягель Эрик из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 13'
      Элсхлягель Эрик из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Контроль мяча: Эммен: 52%, Утрехт: 48%.
    • 12'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Веендорп Кезиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 11'
      Ромени Оле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Rui Mendes создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Утрехт забивает головой!
    • Угловой
      10'
      Боздоган Джан из команды Утрехт подал угловой справа.
    • 9'
      Хардевельд Джефф из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Боздоган Джан из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
    • 9'
      Элсхлягель Эрик из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Дувикас Анастасиос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Ruben Kluivert ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 5'
      Араухо Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Эммен: 50%, Утрехт: 50%.
    • 4'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 4'
      Хардевельд Джефф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 1'
      Утрехт начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эммен 3:2 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     