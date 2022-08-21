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Швеция: Суперэттан

2022
Сирианска Эскильстуна
3:1
Второй тайм: 85'
Утсиктенс
0'
1:0
1' Гол
Коффей Эшли
1:1
16' Гол
Lucas Hedlund
19' Желтая карточка
Мааруф Самир
2:1
28' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
34' Желтая карточка
Коффей Эшли
34' Желтая карточка
Мишель Феликс
34' Желтая карточка
Lucas Hedlund
43' Желтая карточка
Мишель Александер
60' Желтая карточка
Emmanuel Duah
72' Желтая карточка
Diocounda Gory
74' Красная карточка
Аньебо Марвин
77' Желтая карточка
Милованович Вилльям
3:1
77' Пенальти
Алсанати Андре
1
Волтерс
Ник
23
Маннс
Йеспер
22
Мишель
Феликс
21
Маркес
Микаэль
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
13
Мишель
Александер
43
Худу
Абдул
Халик
8
Ishak
Shamoun
7
Мааруф
Самир
9
Коффей
Эшли
1
Пальмовски
Флориан
23
Аньебо
Марвин
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
8
Бьорквист
Маркус
18
Милованович
Вилльям
7
Бом
Карл
9
Lucas
Hedlund
Сирианска Эскильстуна
4-5-1
Утсиктенс
5-3-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Утсиктенс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.6
Шауш Абделькарим Маммар 5 0.25
Алсанати Андре 4 (1) 0.2
Гётессон Виктор 3 0.15
Sadmir Zekovic 3 0.15
Рафаэль Йорк 3 0.15
Худу Абдул Халик 1 0.05
Мишель Феликс 1 0.05
Форс Виктор 1 0.05
Мааруф Самир 1 0.05
Коффей Эшли 1 0.05
Joel Berhane 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Якубу Алию 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Anton Ekeroth 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.25
Albin Skoglund 3 0.15
Allan Mohideen 3 0.15
Nsima Peter 3 0.15
Lucas Hedlund 3 0.15
Jakob Hedenquist 3 0.15
Erik Westermark 2 0.1
Бьорквист Маркус 2 0.1
Jonathan Quintero 1 0.05
Брандт Йеспер 1 0.05
Diocounda Gory 1 0.05
Wilhelm Nilsson 1 0.05
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Форс Виктор 6 1
Рафаэль Йорк 4 1
Коффей Эшли 4 1
Мишель Феликс 5 0
Маркес Микаэль 5 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Мааруф Самир 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Мишель Александер 1 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Emmanuel Duah 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nsima Peter 5 1
Брандт Йеспер 5 1
Бом Карл 6 0
Lucas Hedlund 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Wilhelm Nilsson 5 0
Albin Skoglund 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Милованович Вилльям 3 0
Allan Mohideen 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Westermark 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
5
24%
6
43%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
33%
2
14%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90

Забито

35
27
13 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
11%
2
7%
1-15
4
11%
6
22%
16-30
5
14%
2
7%
31-45
6
17%
8
30%
30%
46-60
6
17%
4
15%
61-75
10
29%
5
19%
76-90

Пропущено

30
27
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
7%
2
7%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
20%
6
22%
31-45
6
20%
2
7%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
7
23%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2
Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Норрбю 1:1 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1
Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Броммапойкарна 20 11 5 4 43 - 29 38
3. Браге 19 9 7 3 34 - 19 34
4. Треллеборг 3:2 20 9 6 5 34 - 33 33
5. Эстер 19 8 7 4 31 - 23 31
6. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
7. Сирианска Эскильстуна 3:1 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Утсиктенс 1:3 20 7 5 8 29 - 29 26
9. Эребру 19 7 3 9 20 - 24 24
10. Ландскруна 20 5 8 7 25 - 32 23
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
13. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
14. Вестерос 19 4 7 8 27 - 35 19
15. Далкурд 2:3 20 5 3 12 19 - 34 18
16. Эстерсунд 20 3 6 11 19 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Сирианска Эскильстуна 3:1 11 7 1 3 24 - 14 22
3. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
4. Браге 10 5 3 2 17 - 8 18
5. Треллеборг 3:2 10 5 3 2 16 - 14 18
6. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 1:3 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Ландскруна 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Далкурд 2:3 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
15. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 3:2 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 1:3 10 4 0 6 15 - 18 12
7. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
8. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 3:1 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 2:3 10 1 3 6 7 - 19 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Мишель Александер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Мишель Феликс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Lucas Hedlund получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Шауш Абделькарим Маммар бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Мааруф Самир получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Lucas Hedlund бьет в цель!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сирианска Эскильстуна
    Ничья
    Утсиктенс
    3.60
    3.87
    9.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 3:1 Утсиктенс онлайн

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    Сирианска Эскильстуна
    Утсиктенс
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