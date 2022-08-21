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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Хайденхайм
1:1
Второй тайм: 54'
Арминия
0'
2' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
1:0
3' Гол
Кляйндинст Тим
1:1
10' Гол
Хак Робин

Ход матча

2'
 
Василиадис Себастиан
3'
Кляйндинст Тим
(Шёппнер Ян)
1:0
10'
1:1
Хак Робин
(Окугава Масая)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Арминия
4.40
3.96
4.73
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Капино
Стефанос
22
Сидлер
Сильван
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
5
Ощипка
Бастиан
11
Окугава
Масая
39
Василиадис
Себастиан
13
Лепиница
Иван
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
Хайденхайм
4-1-4-1
Арминия
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Арминия

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
3:0
Б3
1:0
Б3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.4
Бесте Ян-Никлас 1 0.2
Adrian Beck 1 0.2
Томалла Денис 1 0.2
Шиммер Штефан 1 0.2
Сесса Кевин 1 0.2
Фёренбах Йонас 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 0.2
Серра Янни 1 0.2
Хак Робин 1 0.2
Клос Фабиан 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Хак Робин 1 0
Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0
Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Арминия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3
Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Хайденхайм 1:1 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Ганза 2:0 5 3 0 2 5 - 6 9
5. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
6. Фортуна 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Кайзерслаутерн 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
9. Санкт-Паули 0:2 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Гройтер Фюрт 1:1 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Арминия 1:1 5 0 1 4 3 - 10 1
18. Айнтрахт Бр 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 0:2 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Ганза 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Кайзерслаутерн 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Хайденхайм 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Арминия 1:1 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 1:1 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
5. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
8. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ганза 2:0 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Кайзерслаутерн 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Гройтер Фюрт 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Хак Робин бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кляйндинст Тим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Василиадис Себастиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Арминия
4.40
3.96
4.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайденхайм 1:1 Арминия онлайн

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