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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 8395
Хайденхайм
1:1
Конец матча
Арминия
0'
2' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
1:0
3' Гол
Кляйндинст Тим
1:1
10' Гол
Хак Робин
62' Желтая карточка
Якель Фредерик
75' Вторая желтая карточка
Якель Фредерик
83' Желтая карточка
Шёппнер Ян
90' Желтая карточка
Капино Стефанос
90'+5

Ход матча

2'
 
Василиадис Себастиан
3'
Кляйндинст Тим
(Шёппнер Ян)
1:0
10'
1:1
Хак Робин
(Окугава Масая)
62'
 
Клюнтер Лукас
Сидлер Сильван
62'
 
Якель Фредерик
69'
Кюльветтер Кристиан
Томалла Денис
 
69'
Шиммер Штефан
Кляйндинст Тим
 
74'
 
Рамос Гильерме
Окугава Масая
74'
 
Канурич Беньямин
Серра Янни
75'
 
Якель Фредерик
78'
Пик Флориан
Сесса Кевин
 
83'
Шёппнер Ян
 
85'
 
Андраде Андреас
Хак Робин
90'
 
Капино Стефанос

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
16
Сесса
Кевин
11
Томалла
Денис
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Капино
Стефанос
22
Сидлер
Сильван
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
5
Ощипка
Бастиан
11
Окугава
Масая
39
Василиадис
Себастиан
13
Лепиница
Иван
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
Хайденхайм
4-1-4-1
Арминия
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Арминия

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
3:0
Б3
1:0
Б3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.4
Бесте Ян-Никлас 1 0.2
Adrian Beck 1 0.2
Томалла Денис 1 0.2
Шиммер Штефан 1 0.2
Сесса Кевин 1 0.2
Фёренбах Йонас 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 0.2
Серра Янни 1 0.2
Хак Робин 1 0.2
Клос Фабиан 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Хак Робин 1 0
Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0
Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Арминия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3
Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Хайденхайм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Ганза 5 3 0 2 5 - 6 9
6. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
7. Фортуна 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
9. Санкт-Паули 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Арминия 5 0 1 4 3 - 10 1
18. Айнтрахт Бр 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
9. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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