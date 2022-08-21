Стадион: Войт-Арена Зрители: 8395
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
1:0
3' ГолКляйндинст Тим
1:1
10' ГолХак Робин
62' Желтая карточкаЯкель Фредерик
75' Вторая желтая карточкаЯкель Фредерик
83' Желтая карточкаШёппнер Ян
90' Желтая карточкаКапино Стефанос
90'+5
Ход матча
3'
1:0
10'
1:1
62'
75'
83'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
16
Сесса
Кевин
21
Adrian
Beck
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Чернут ПаульВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Индже БуракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Scherning
История личных встреч
Хайденхайм
Арминия
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|2
|0.4
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0.2
|Adrian Beck
|1
|0.2
|Томалла Денис
|1
|0.2
|Шиммер Штефан
|1
|0.2
|Сесса Кевин
|1
|0.2
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|1
|0.2
|Серра Янни
|1
|0.2
|Хак Робин
|1
|0.2
|Клос Фабиан
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Гамбург - Хайденхайм 1:0 Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0
Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Арминия
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3
Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|4
|0
|1
|18 - 6
|12
|2.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Хайденхайм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|6.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|Фортуна
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|9.
|Санкт-Паули
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12 - 11
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Арминия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|9.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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