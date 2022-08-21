Стадион: Ostseestadion
2:0
Второй тайм: 52'
0'
1:0
4' ГолПрёгер Кай
2:0
17' ГолФерхук Йон
25' Желтая карточкаМэлоун Райан
26' Желтая карточкаДашнер Лукас
Все видео голов с матчей
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Ход матча
4'
1:0
17'
2:0
25'
26'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
16
Мэлоун
Райан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Ганза
Санкт-Паули
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|2
|0.4
|Ферхук Йон
|1
|0.2
|Россбах Дамиан
|1
|0.2
|Шумахер Кевин
|1
|0.2
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.6
|Ирвайн Джексон
|2
|0.4
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.2
|Хартель Марсель
|1
|0.2
|Дашнер Лукас
|1
|0.2
|Медич Яков
|1
|0.2
|Салиакас Манолис
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Мэлоун Райан
|3
|0
|Ферхук Йон
|2
|0
|Россбах Дамиан
|2
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1
Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|4
|0
|1
|18 - 6
|12
|2.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Хайденхайм
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Ганза
|2:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|5.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Фортуна
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|9.
|Санкт-Паули
|0:2
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12 - 11
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Арминия
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|0:2
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Ганза
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Хайденхайм
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ян
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Айнтрахт Бр
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Арминия
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|Фортуна
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|8.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Кайзерслаутерн
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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