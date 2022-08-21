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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 26000
Ганза
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
4' Гол
Прёгер Кай
2:0
17' Гол
Ферхук Йон
25' Желтая карточка
Мэлоун Райан
26' Желтая карточка
Дашнер Лукас
75' Желтая карточка
Россбах Дамиан
88' Желтая карточка
Лукас Фрёде
90' Желтая карточка
Пакарада Леарт
90'+6
2:0. Гол Йона Верхука (видео). В...
1:0. Гол Кая Прегера (видео). Вт...
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
20
Шерфф
Лукас
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
6
Dennis
Dressel
29
Тилль
Себастьян
8
Рейн
Симон
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
1
Смарш
Деннис
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
13
Дашнер
Лукас
7
Ирвайн
Джексон
8
Смит
Эрик
10
Хартель
Марсель
34
Матанович
Игорь
11
Эггештайн
Йоханнес
Ганза
3-3-2-2
Санкт-Паули
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Санкт-Паули

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 2 0.4
Ферхук Йон 1 0.2
Россбах Дамиан 1 0.2
Шумахер Кевин 1 0.2
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 3 0.6
Ирвайн Джексон 2 0.4
Пакарада Леарт 1 (1) 0.2
Хартель Марсель 1 0.2
Дашнер Лукас 1 0.2
Медич Яков 1 0.2
Салиакас Манолис 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Мэлоун Райан 3 0
Ферхук Йон 2 0
Лукас Фрёде 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Матанович Игорь 2 0
Смит Эрик 1 0
Медич Яков 1 0
Бухальфа Карло 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
3
33%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1
Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2
Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Хайденхайм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Ганза 5 3 0 2 5 - 6 9
6. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
7. Фортуна 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
9. Санкт-Паули 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 5 2 1 2 5 - 7 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Арминия 5 0 1 4 3 - 10 1
18. Айнтрахт Бр 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
9. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
12. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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