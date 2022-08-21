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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Нордшелланн
0:2
Первый тайм: 42'
Силькеборг
0'
0:1
3' Гол
Tonni Adamsen
0:2
15' Гол
Tonni Adamsen

Ход матча

3'
0:1
Tonni Adamsen
(Anders Klynge)
15'
0:2
Tonni Adamsen
(Тенгстедт Сёрен)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Силькеборг
2.35
6.59
2.99
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
22
Антман
Оливер
11
Хансен
Мадс
7
Andreas
Schjelderup
37
Ernest
Nuamah
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
17
Mads
Kaalund
III
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
23
Tonni
Adamsen
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Валлис
Николай
Нордшелланн
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Силькеборг

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 3 0.5
Хансен Мадс 2 0.33
Ernest Nuamah 2 0.33
Беньямин Нюгрен 1 0.17
Кристенсен Якоб 0 0
Lasso Coulibaly 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.67
Tonni Adamsen 3 0.5
Валлис Николай 2 0.33
Anders Klynge 1 0.17
Tobias Sahlquist 1 0.17
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Lukas Engel 0 0
Sebastian Joergensen 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Oliver Sonne 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 3 0
Tobias Sahlquist 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Mads Kaalund III 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2:0 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 0:2 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Силькеборг 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Нордшелланн 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
5. Брондбю 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2:0 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 0:2 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
10. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Брондбю 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 39'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 39'
    Оооо... вот это был удар! Валлис Николай должен был забить с этой позиции.
  • 39'
    Шанс! Валлис Николай из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
  • 39'
    Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Силькеборг: 47%.
    • 28'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 23'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 22'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
    • 21'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 20'
      Андерс Клинге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 19'
      Валлис Николай выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 18'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Силькеборг: 44%.
    • 17'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 17'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      16'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 15'
      Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!
    • 15'
      Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 15'
      Лукас Энгель выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 14'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      14'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 13'
      Ларсен Николай делает важнейший сейв!
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      12'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Бидструп Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Силькеборг: 34%.
    • 10'
      Лукас Энгель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Игрок команды Силькеборг совершает фол
    • 6'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      6'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 6'
      Оливер Сонн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Силькеборг: 25%.
    • 5'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Андерс Клинге.
    • 5'
      Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 4'
      Бринк Марк сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Андерс Клинге сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!
    • 3'
      Андерс Клинге создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Силькеборг начинает контратаку
    • Угловой
      3'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 3'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лукас Энгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Силькеборг
    2.35
    6.59
    2.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нордшелланн 0:2 Силькеборг онлайн

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