Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Норшеланн

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

21' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Норшеланн

20' Андерс Клинге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Силькеборг

17' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.

15' Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!

15' Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

13' Хорошую попытку сделал Хансен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

11' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Бидструп Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Игрок команды Силькеборг совершает фол

6' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

6' Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.

6' Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!

3' Андерс Клинге создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

3' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лукас Энгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля