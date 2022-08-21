Стадион: Right To Dream Park
0:2
Первый тайм: 42'
Ход матча
3'
0:1
15'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Силькеборг
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|3
|0.5
|Хансен Мадс
|2
|0.33
|Ernest Nuamah
|2
|0.33
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.17
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Lasso Coulibaly
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.67
|Tonni Adamsen
|3
|0.5
|Валлис Николай
|2
|0.33
|Anders Klynge
|1
|0.17
|Tobias Sahlquist
|1
|0.17
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Lukas Engel
|0
|0
|Sebastian Joergensen
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|3
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Mads Kaalund III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|Орхус
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Нордшелланн
|0:2
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Виборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Брондбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Силькеборг
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Нордшелланн
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|11.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|0:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Орхус
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|10.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|11.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
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