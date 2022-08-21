Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Силькеборг

85' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Сегодняшная посещаемость составляет 3919 болельщиков

81' Удар от ворот произведет Силькеборг

81' Удар от ворот произведет Норшеланн

81' Андреас Оггесен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.

80' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Андерс Клинге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Силькеборг

78' Хелениус Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Силькеборг

77' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

77' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Андреас Оггесен

76' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Удар от ворот произведет Силькеборг

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

74' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

74' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Феликс Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Феликс Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Силькеборг

69' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Силькеборг

65' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

64' Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

64' Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Норшеланн пытается что-то создать.

59' Мадс Калунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

56' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Удар от ворот произведет Силькеборг

52' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Оооо... вот это был удар! Серен Тенгстедт должен был забить с этой позиции.

50' Серен Тенгстедт нанес удар чуть мимо. Близко!

50' Tonni Adamsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Андерс Клинге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Силькеборг