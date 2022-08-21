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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 3919
Нордшелланн
0:2
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
3' Гол
Tonni Adamsen
0:2
15' Гол
Tonni Adamsen
90' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Tonni Adamsen
(Anders Klynge)
15'
0:2
Tonni Adamsen
(Oliver Sonne)
46'
Mario Dorgeles
Кристенсен Якоб
 
65'
Диоманде Мохаммед
Хансен Мадс
 
65'
Lasso Coulibaly
Антман Оливер
 
68'
 
Хелениус Никлас
Tonni Adamsen
74'
Беньямин Нюгрен
Andreas Schjelderup
 
75'
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
 
77'
 
Andreas Oggesen
Тенгстедт Сёрен
77'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
87'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Mads Kaalund III
90'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
22
Антман
Оливер
11
Хансен
Мадс
7
Andreas
Schjelderup
37
Ernest
Nuamah
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
17
Mads
Kaalund
III
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
23
Tonni
Adamsen
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Валлис
Николай
Нордшелланн
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Силькеборг

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 3 0.5
Хансен Мадс 2 0.33
Ernest Nuamah 2 0.33
Беньямин Нюгрен 1 0.17
Кристенсен Якоб 0 0
Lasso Coulibaly 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хелениус Никлас 4 0.67
Tonni Adamsen 3 0.5
Валлис Николай 2 0.33
Anders Klynge 1 0.17
Tobias Sahlquist 1 0.17
Карстенсен Расмус 0 0
Oliver Sonne 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Lukas Engel 0 0
Sebastian Joergensen 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anders Klynge 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Tobias Sahlquist 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Mads Kaalund III 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
25%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0
Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Ольборг 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Брондбю 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
9. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
11. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
12. Ольборг 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 96'
    Tonni Adamsen из команды Силькеборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Силькеборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Силькеборг: 45%.
  • 95'
    Оливер Сонн из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Тобиас Сальквист ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Тактическая замена. Мадс Калунд уходит с поля и его заменяет Тордарсон Стефан-Тейтюр
    • 86'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Лукас Энгель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 85'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 83'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 83'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Силькеборг: 47%.
    • Фол, нарушение
      83'
      ПЕНАЛЬТИ - Андерс Клинге из команды Силькеборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Вилладсен Оливер.
    • 82'
      Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 82'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Сегодняшная посещаемость составляет 3919 болельщиков
    • 81'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 81'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 81'
      Андреас Оггесен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 80'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 80'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Андерс Клинге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 78'
      Хелениус Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Силькеборг: 47%.
    • 78'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 77'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 77'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон
    • 77'
      Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Андреас Оггесен
    • 76'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • Фол, нарушение
      76'
      Мадс Калунд из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Вилладсен Оливер пострадал.
    • 76'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Силькеборг: 47%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 75'
      Хелениус Никлас выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 75'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон
    • 74'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 74'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      73'
      Феликс Йоэль возвращается на поле.
    • 73'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Силькеборг: 49%.
    • 73'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 73'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      72'
      Ох, нехорошо это выглядит. Феликс Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      72'
      Феликс Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 72'
      Лукас Энгель из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Тобиас Сальквист из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 69'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Тобиас Сальквист ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Тактическая замена. Tonni Adamsen уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
    • 67'
      Тобиас Сальквист из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 66'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Силькеборг: 51%.
    • 65'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • 65'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
    • 64'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      64'
      Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 64'
      Валлис Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      64'
      Mario Dorgeles навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Оливер Сонн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Тобиас Сальквист из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Андерс Клинге из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 60'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Tonni Adamsen.
    • 59'
      Мадс Калунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Бидструп Мадс выиграл воздушное противоборство у Tonni Adamsen.
    • 58'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Силькеборг: 50%.
    • 54'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Силькеборг: 50%.
    • 54'
      Бринк Марк из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 52'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Мадс Калунд из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 51'
      Тобиас Сальквист из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 50'
      Оооо... вот это был удар! Серен Тенгстедт должен был забить с этой позиции.
    • 50'
      Серен Тенгстедт нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 50'
      Tonni Adamsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тобиас Сальквист
    • 49'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Силькеборг: 50%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 48'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Андерс Клинге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 46'
      Тактическая замена. Кристенсен Якоб уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Tonni Adamsen должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Tonni Adamsen нанес удар чуть мимо. Близко!
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Серен Тенгстедт
    • 46'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Серен Тенгстедт выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 45'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Лукас Энгель из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Хансен Андреас III
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Лукас Энгель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Вилладсен Оливер ошибается в защите.
    • 40'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Силькеборг: 46%.
    • 40'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Оооо... вот это был удар! Валлис Николай должен был забить с этой позиции.
    • 39'
      Шанс! Валлис Николай из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
    • 39'
      Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 36'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лукас Энгель
    • 34'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Силькеборг: 49%.
    • 32'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Мадс Калунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Tonni Adamsen из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 30'
      Серен Тенгстедт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Силькеборг: 47%.
    • 28'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 23'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 22'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Силькеборг: 48%.
    • 21'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 20'
      Андерс Клинге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 19'
      Валлис Николай выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 18'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Силькеборг: 44%.
    • 17'
      Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 17'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      16'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 15'
      Оливер Сонн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!
    • 15'
      Оливер Сонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 15'
      Лукас Энгель выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 14'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      14'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 13'
      Ларсен Николай делает важнейший сейв!
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      12'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Бидструп Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Силькеборг: 34%.
    • 10'
      Лукас Энгель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Феликс Йоэль из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Оливер Сонн
    • 6'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      6'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 6'
      Оливер Сонн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Хансен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Силькеборг: 25%.
    • 5'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Андерс Клинге.
    • 4'
      Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 4'
      Бринк Марк сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Андерс Клинге сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Tonni Adamsen забивает с левой ноги!
    • 3'
      Андерс Клинге создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Силькеборг начинает контратаку
    • Угловой
      3'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 3'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Лукас Энгель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 0:2 Силькеборг онлайн

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