Стадион: Спарта
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
1
Олай
Ник
10
Мейнанс
Свен
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
17 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Регер ЮриПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Спарта Роттердам
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед
Первый тайм
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|2
|0.67
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|3
|1
|Тейлор Кеннет
|2
|0.67
|Антони
|1
|0.33
|Броббей Брайан
|1
|0.33
|Ренсх Девайн
|1
|0.33
|Бергёйс Стивен
|1 (1)
|0.33
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аякс
|0:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Аякс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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