  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 6'
Аякс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Аякс
6.55
6.40
10.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
6
Китолано
Джошуа
8
Де
Гузман
Джонатан
7
Jason
Eyenga-Lokilo2
10
Мейнанс
Свен
11
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Угелумба
Кэлвин
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Броббей
Брайан
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 2 0.67
Де Гузман Джонатан 0 0
Намли Юнес 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 3 1
Тейлор Кеннет 2 0.67
Антони 1 0.33
Броббей Брайан 1 0.33
Ренсх Девайн 1 0.33
Бергёйс Стивен 1 (1) 0.33
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Maurice Steijn 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0
Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1 Рейнбургс Бойс - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:1 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Хераклес - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 2:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Гронинген 3 1 1 1 4 - 8 4
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Спарта Роттердам 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 0:0 1 1 0 0 6 - 1 3
4. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Спарта Роттердам 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Аякс 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
5. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Спарта Роттердам контролирует мяч.
    • 1'
      Вриндс Барт выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Судья
      Начало матча отложено.
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    Аякс
    6.55
    6.40
    10.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:0 Аякс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спарта Роттердам
    Аякс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     