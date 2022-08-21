Стадион: Наддеруд Зрители: 2305
0'
1:0
10' ГолЛанге Тор
35' Желтая карточкаGift Orban
2:0
42' ПенальтиГеэльмуйден Херман
45' Желтая карточкаВангберг Симен
50' Желтая карточкаМарес Люк
3:0
63' ГолХансен Корнелиус
4:0
76' ГолКрогстад Фредрик
5:0
86' ГолАземи Фитим
90'+4
Ход матча
10'
1:0
35'
42'
45'
50'
63'
71'
76'
4:0
86'
5:0
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Стабек
Старт
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|9
|0.43
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.33
|Хансен Корнелиус
|6
|0.29
|Крогстад Фредрик
|6
|0.29
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.19
|Оттесен Стурла
|3
|0.14
|Аземи Фитим
|3
|0.14
|Вангберг Симен
|2
|0.1
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Ланге Тор
|1
|0.05
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|12
|0.57
|Шульц Эрик
|5
|0.24
|Фаллениус Оскар
|3
|0.14
|Mathias Grundetjern
|3
|0.14
|Антонссон Бьярни
|3 (1)
|0.14
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.1
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.1
|Zakaria Sawo
|2
|0.1
|Нчамаа Базилио
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Страннегорд Том
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
|Cameron Ian Cresswell
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|6
|0
|Вормгор Вито
|4
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Тённесен Кристоффер
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Нчамаа Базилио
|2
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
8
30%
30%
3
17%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
3
25%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
43
34
17 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
3
7%
6
18%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
9
21%
6
18%
61-75
12
28%
7
21%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
2
10%
4
15%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0
Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1
Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0
Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|21
|18
|3
|0
|62 - 11
|57
|2.
|Ранхейм
|20
|11
|5
|4
|37 - 28
|38
|3.
|Санднес
|21
|11
|4
|6
|39 - 29
|37
|4.
|Стабек
|21
|10
|7
|4
|42 - 22
|37
|5.
|КФУМ
|20
|10
|5
|5
|38 - 32
|35
|6.
|Согндаль
|21
|9
|5
|7
|38 - 39
|32
|7.
|Рёуфосс
|20
|8
|7
|5
|29 - 32
|31
|8.
|Старт
|21
|8
|6
|7
|35 - 25
|30
|9.
|Мьёндален
|20
|8
|3
|9
|23 - 32
|27
|10.
|Конгсвингер
|20
|7
|6
|7
|28 - 27
|27
|11.
|Осане
|20
|5
|7
|8
|27 - 44
|22
|12.
|Фредрикстад
|20
|5
|7
|8
|28 - 32
|22
|13.
|Брюне
|20
|5
|4
|11
|21 - 35
|19
|14.
|Скейд
|20
|4
|2
|14
|23 - 38
|14
|15.
|Стйордалс Блинк
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|16.
|Гроруд
|20
|0
|6
|14
|21 - 44
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|7
|3
|0
|25 - 4
|24
|2.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Согндаль
|11
|6
|1
|4
|20 - 17
|19
|4.
|Конгсвингер
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Санднес
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|6.
|Мьёндален
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|7.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|16 - 8
|16
|8.
|Рёуфосс
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|9.
|Старт
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|10.
|КФУМ
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|11.
|Осане
|10
|4
|2
|4
|16 - 24
|14
|12.
|Фредрикстад
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|13.
|Скейд
|11
|4
|1
|6
|19 - 19
|13
|14.
|Брюне
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|2
|0
|8
|9 - 20
|6
|16.
|Гроруд
|9
|0
|2
|7
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|11
|0
|0
|37 - 7
|33
|2.
|Стабек
|11
|6
|3
|2
|26 - 14
|21
|3.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|5.
|Ранхейм
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|Рёуфосс
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|7.
|Старт
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Согндаль
|10
|3
|4
|3
|18 - 22
|13
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Фредрикстад
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|11.
|Стйордалс Блинк
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|12.
|Осане
|10
|1
|5
|4
|11 - 20
|8
|13.
|Конгсвингер
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|14.
|Брюне
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|15.
|Гроруд
|11
|0
|4
|7
|13 - 24
|4
|16.
|Скейд
|9
|0
|1
|8
|4 - 19
|1
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