  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион: Зрители: 2305
Стабек
5:0
Конец матча
Старт
0'
1:0
10' Гол
Ланге Тор
35' Желтая карточка
Gift Orban
2:0
42' Пенальти
Геэльмуйден Херман
45' Желтая карточка
Вангберг Симен
50' Желтая карточка
Марес Люк
3:0
63' Гол
Хансен Корнелиус
4:0
76' Гол
Крогстад Фредрик
5:0
86' Гол
Аземи Фитим
90'+4
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
14
Крогстад
Фредрик
13
Ланге
Тор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
16
Gift
Orban
11
Хансен
Корнелиус
1
Jasper
Silva
Torkildsen
5
Peter
Reinhardsen
4
Вормгор
Вито
14
Марес
Люк
30
Нчамаа
Базилио
6
Антонссон
Бьярни
22
Тённесен
Кристоффер
7
Дервискадич
Эмир
16
Страннегорд
Том
11
Шульц
Эрик
9
Zakaria
Sawo
Стабек
3-5-2
Старт
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Старт

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:5
Т
3:2
Т
4:1
Т
2:3
Т
1:2
КН
2:1
ТМС
4:2
Т
4:1
Т
2:4
Т
3:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 9 0.43
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.33
Хансен Корнелиус 6 0.29
Крогстад Фредрик 6 0.29
Эдвардсен Оливер 4 0.19
Оттесен Стурла 3 0.14
Аземи Фитим 3 0.14
Вангберг Симен 2 0.1
Педерсен Каспер 1 0.05
Ланге Тор 1 0.05
Костадинов Калоян 0 0
Несс Николай 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 12 0.57
Шульц Эрик 5 0.24
Фаллениус Оскар 3 0.14
Mathias Grundetjern 3 0.14
Антонссон Бьярни 3 (1) 0.14
Тённесен Кристоффер 2 0.1
Шеквист Сандер Хансен 2 0.1
Zakaria Sawo 2 0.1
Нчамаа Базилио 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Робстад Хенрик 0 0
Alagie Sanyang 0 0
Марес Люк 0 0
Страннегорд Том 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Cameron Ian Cresswell 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 3 0
Gift Orban 3 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Несс Николай 1 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 6 0
Вормгор Вито 4 0
Фаллениус Оскар 3 0
Шульц Эрик 2 0
Робстад Хенрик 2 0
Тённесен Кристоффер 2 0
Марес Люк 2 0
Нчамаа Базилио 2 0
Alagie Sanyang 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
7%
4
22%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
8
30%
30%
3
17%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
8%
3
25%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

43
34
17 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
3
7%
6
18%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
9
21%
6
18%
61-75
12
28%
7
21%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
2
10%
4
15%
1-15
4
19%
1
4%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
5
24%
4
15%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0
Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1
Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Старт 2:2 Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0
Мьёндален - Старт 0:0 Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 21 18 3 0 62 - 11 57
2. Ранхейм 20 11 5 4 37 - 28 38
3. Санднес 21 11 4 6 39 - 29 37
4. Стабек 21 10 7 4 42 - 22 37
5. КФУМ 20 10 5 5 38 - 32 35
6. Согндаль 21 9 5 7 38 - 39 32
7. Рёуфосс 20 8 7 5 29 - 32 31
8. Старт 21 8 6 7 35 - 25 30
9. Мьёндален 20 8 3 9 23 - 32 27
10. Конгсвингер 20 7 6 7 28 - 27 27
11. Осане 20 5 7 8 27 - 44 22
12. Фредрикстад 20 5 7 8 28 - 32 22
13. Брюне 20 5 4 11 21 - 35 19
14. Скейд 20 4 2 14 23 - 38 14
15. Стйордалс Блинк 21 3 5 13 21 - 42 14
16. Гроруд 20 0 6 14 21 - 44 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 10 7 3 0 25 - 4 24
2. Ранхейм 10 6 2 2 22 - 16 20
3. Согндаль 11 6 1 4 20 - 17 19
4. Конгсвингер 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Санднес 11 5 3 3 24 - 16 18
6. Мьёндален 11 5 2 4 14 - 16 17
7. Стабек 10 4 4 2 16 - 8 16
8. Рёуфосс 10 4 4 2 11 - 15 16
9. Старт 10 4 3 3 19 - 11 15
10. КФУМ 10 4 3 3 17 - 17 15
11. Осане 10 4 2 4 16 - 24 14
12. Фредрикстад 10 3 4 3 14 - 16 13
13. Скейд 11 4 1 6 19 - 19 13
14. Брюне 10 3 3 4 10 - 14 12
15. Стйордалс Блинк 10 2 0 8 9 - 20 6
16. Гроруд 9 0 2 7 8 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 11 11 0 0 37 - 7 33
2. Стабек 11 6 3 2 26 - 14 21
3. КФУМ 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Санднес 10 6 1 3 15 - 13 19
5. Ранхейм 10 5 3 2 15 - 12 18
6. Рёуфосс 10 4 3 3 18 - 17 15
7. Старт 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Согндаль 10 3 4 3 18 - 22 13
9. Мьёндален 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Фредрикстад 10 2 3 5 14 - 16 9
11. Стйордалс Блинк 11 1 5 5 12 - 22 8
12. Осане 10 1 5 4 11 - 20 8
13. Конгсвингер 10 2 2 6 6 - 14 8
14. Брюне 10 2 1 7 11 - 21 7
15. Гроруд 11 0 4 7 13 - 24 4
16. Скейд 9 0 1 8 4 - 19 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Стабек 5:0 Старт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     