0'
0:1
6' ГолВестермарк Йеспер
23' Красная карточкаHenry Sletsjoee
0:2
36' ГолСтенберг Джон
0:3
55' ГолБергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
90'+5
Ход матча
6'
23'
36'
0:2
55'
11
Лундин
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Браге
Эстер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|8
|0.4
|Перссон Хоаким
|6
|0.3
|Карлберг Дуглас
|4
|0.2
|Johan Arvidsson
|4
|0.2
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.15
|Тамими Джонатан
|2
|0.1
|Christopher Redenstrand
|2
|0.1
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.1
|Хеллберг Сет
|1
|0.05
|Лундин Антон
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|0.4
|Вестермарк Йеспер
|4
|0.2
|Родич Владимир
|3
|0.15
|Косица Дзенис
|3
|0.15
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.15
|Стенберг Джон
|3
|0.15
|Павич Маттиас
|2
|0.1
|Магнуссон Исак
|2
|0.1
|Ahmed Bonnah
|2
|0.1
|Карлссон Монц
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|1
|0.05
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Редин Понтус
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Тамими Джонатан
|2
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|5
|0
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Павич Маттиас
|4
|0
|Хейкссон Алекс
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Варманен Тату
|2
|1
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
24%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
12%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
3
18%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
41%
3
19%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
6
55%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Забито
34
35
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
6
18%
5
14%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
8
24%
7
20%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
10
29%
29%
8
23%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
9
41%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
9%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3
Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|20
|14
|3
|3
|47 - 18
|45
|2.
|Броммапойкарна
|20
|11
|5
|4
|43 - 29
|38
|3.
|Эстер
|20
|9
|7
|4
|34 - 23
|34
|4.
|Браге
|20
|9
|7
|4
|34 - 22
|34
|5.
|Треллеборг
|20
|9
|6
|5
|35 - 33
|33
|6.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|9.
|Эребру
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Ландскруна
|20
|5
|8
|7
|25 - 32
|23
|11.
|Вестерос
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|12.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|14.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Далкурд
|20
|5
|3
|12
|19 - 35
|18
|16.
|Эстерсунд
|20
|3
|6
|11
|19 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|7.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Ландскруна
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|15.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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