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Швеция: Суперэттан

2022
Браге
0:3
Конец матча
Эстер
0'
0:1
6' Гол
Вестермарк Йеспер
23' Красная карточка
Henry Sletsjoee
0:2
36' Гол
Стенберг Джон
0:3
55' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
90'+5
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
3
Асанте
Эйрик
23
Christopher
Redenstrand
12
Johan
Arvidsson
21
Henry
Sletsjoee
14
Jacob
Stensson
11
Лундин
Антон
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
12
Штулич
Виктор
2
Павич
Маттиас
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
23
Родич
Владимир
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
Браге
4-4-2
Эстер
4-4-2

История личных встреч

Браге
Эстер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 8 0.4
Перссон Хоаким 6 0.3
Карлберг Дуглас 4 0.2
Johan Arvidsson 4 0.2
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.15
Тамими Джонатан 2 0.1
Christopher Redenstrand 2 0.1
Зеттерстрём Александр 2 0.1
Хеллберг Сет 1 0.05
Лундин Антон 1 0.05
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 8 (1) 0.4
Вестермарк Йеспер 4 0.2
Родич Владимир 3 0.15
Косица Дзенис 3 0.15
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.15
Стенберг Джон 3 0.15
Павич Маттиас 2 0.1
Магнуссон Исак 2 0.1
Ahmed Bonnah 2 0.1
Карлссон Монц 1 0.05
Кусу Манассе 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Хейкссон Алекс 1 0.05
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 1
Хеллберг Сет 6 0
Карлберг Дуглас 4 0
Редин Понтус 2 1
Зеттерстрём Александр 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Лундин Антон 2 0
Тамими Джонатан 2 0
Фродиг Виктор 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 5 0
Вестермарк Йеспер 4 0
Павич Маттиас 4 0
Хейкссон Алекс 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Варманен Тату 2 1
Сильверхолт Оливер 3 0
Карлссон Монц 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
24%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
12%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
3
18%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
41%
3
19%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
6
55%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Забито

34
35
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
6
18%
5
14%
1-15
1
3%
5
14%
16-30
7
21%
6
17%
31-45
8
24%
7
20%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
10
29%
29%
8
23%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
5
23%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
9
41%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
9%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Браге - Ландскруна 1:1 Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3
Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 20 14 3 3 47 - 18 45
2. Броммапойкарна 20 11 5 4 43 - 29 38
3. Эстер 20 9 7 4 34 - 23 34
4. Браге 20 9 7 4 34 - 22 34
5. Треллеборг 20 9 6 5 35 - 33 33
6. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
9. Эребру 19 7 3 9 20 - 24 24
10. Ландскруна 20 5 8 7 25 - 32 23
11. Вестерос 20 4 8 8 28 - 36 20
12. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
13. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
14. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
15. Далкурд 20 5 3 12 19 - 35 18
16. Эстерсунд 20 3 6 11 19 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Ландскруна 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
15. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
3. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
7. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
8. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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