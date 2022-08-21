Стадион: Финнведсваллен
0'
1:0
2' ГолАнтонссон Маркус
21' Желтая карточкаEvaldo Neto
36' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
1:1
51' Гол в свои воротаФрик Пер
73' Желтая карточкаВяйсянен Лео
87' Желтая карточкаХольмен Себастьян
90' Желтая карточкаТихи Робин
90'+5
Ход матча
2'
21'
51'
1:1
73'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
20
Винст
Фредди
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Вернаму
Эльфсборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|13 (1)
|0.68
|Йоханссон Оскар
|2
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.11
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Винст Фредди
|0
|0
|Зелькович Айдин
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.32
|Ольссон Симон
|4
|0.21
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.21
|Ондрейка Якоб
|2
|0.11
|Занден Оливер
|2
|0.11
|Ларссон Йохан
|2
|0.11
|Фрик Пер
|2
|0.11
|Michael Baidoo
|2
|0.11
|Бернхардссон Александер
|2
|0.11
|Оккельс Йеппе
|1
|0.05
|Мауду
|1
|0.05
|Хенрикссон Густав
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|5
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Странд Симон
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
30%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
6
60%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
11
20
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
5
45%
7
35%
76-90
Пропущено
22
14
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
6
27%
2
14%
76-90
Забито
21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
19%
6
19%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
6
29%
4
13%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
5
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
27
28
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
2
7%
5
18%
1-15
6
22%
2
7%
16-30
2
7%
7
25%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
6
22%
5
18%
61-75
6
22%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3
Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2
Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|2.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|АИК
|1:0
|19
|10
|5
|4
|27 - 22
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|8.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|0:1
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|19
|3
|5
|11
|13 - 28
|14
|15.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|19
|3
|1
|15
|17 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|1:0
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|0:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 11
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|1:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|0:1
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|15.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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