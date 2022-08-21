  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Вернаму
1:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
2' Гол
Антонссон Маркус
21' Желтая карточка
Evaldo Neto
36' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
1:1
51' Гол в свои ворота
Фрик Пер
73' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
87' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90' Желтая карточка
Тихи Робин
90'+5

Ход матча

2'
Антонссон Маркус
(Зелькович Айдин)
1:0
21'
Evaldo Neto
 
36'
Оливейра Вендерсон
 
46'
 
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
51'
1:1
Фрик Пер
55'
Вилар Бернардо
Hampus Naesstroem
 
64'
 
Ондрейка Якоб
Оккельс Йеппе
70'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
73'
 
Вяйсянен Лео
76'
Виндехолл Чарли
Йоханссон Оскар
 
81'
 
Лав Джек Купер
Рёмер Андре
85'
Кенндал Уильям
Оливейра Вендерсон
 
85'
Симба Мунга
Зелькович Айдин
 
87'
 
Хольмен Себастьян
90'
Тихи Робин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
18
Оливейра
Вендерсон
6
Hampus
Naesstroem
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Вернаму
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Эльфсборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 13 (1) 0.68
Йоханссон Оскар 2 0.11
Магаши Абдуссалам 2 0.11
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Винст Фредди 0 0
Зелькович Айдин 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Evaldo Neto 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.32
Ольссон Симон 4 0.21
Гудьонсен Свейнн 4 0.21
Ондрейка Якоб 2 0.11
Занден Оливер 2 0.11
Ларссон Йохан 2 0.11
Фрик Пер 2 0.11
Michael Baidoo 2 0.11
Бернхардссон Александер 2 0.11
Оккельс Йеппе 1 0.05
Мауду 1 0.05
Хенрикссон Густав 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 5 0
Тихи Робин 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Странд Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
30%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
6
60%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

11
20
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
5
45%
7
35%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
6
27%
2
14%
76-90

Забито

21
31
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
19%
6
19%
1-15
1
5%
3
10%
16-30
1
5%
6
19%
31-45
6
29%
4
13%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
5
24%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

27
28
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
2
7%
5
18%
1-15
6
22%
2
7%
16-30
2
7%
7
25%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
6
22%
5
18%
61-75
6
22%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
АИК - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3
Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2
Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
2. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. АИК 1:0 19 10 5 4 27 - 22 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 0:1 19 5 5 9 19 - 23 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 1:0 19 3 5 11 13 - 28 14
15. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
16. Сундсвалль 0:1 19 3 1 15 17 - 47 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 1:0 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 0:1 10 3 2 5 12 - 11 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 1:0 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 0:1 10 3 0 7 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 1:0 10 4 3 3 16 - 17 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 0:1 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 1:0 9 1 2 6 7 - 16 5
15. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
16. Сундсвалль 0:1 9 0 1 8 5 - 22 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Вернаму 1:1 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     