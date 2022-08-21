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Швеция: Суперэттан

2022
Хальмстад
1:1
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
46' Гол
Viktor Granath
56' Желтая карточка
Карлссон Каспер
74' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
82' Желтая карточка
Раск Теодор
1:1
90' Гол
Боман Микаэль
90'+8
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
2
Боаки
Томас
15
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
10
Карим
Садат
30
Йоханссон
Александр
II
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
8
Daniel
Ask
11
Гефверт
Симон
15
Эдлунд
Олле
22
Павлик
Михал
20
Гамбош
Мартин
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
Хальмстад
4-3-1-2
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Хальмстад
Вестерос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
К
0:0
С
2:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
КШ
2:2
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 13 0.65
Боман Микаэль 7 0.35
Баффо Джозеф 7 (5) 0.35
Карим Садат 3 0.15
Кроон Самуэль 3 0.15
Дальстрём Виллиам 2 0.1
Офосу-Айе Фил 2 0.1
Сведберг Джонатан 2 0.1
Юханссон Андреас 2 0.1
Алланссон Йоэль 2 0.1
Викстрём Эмиль 1 0.05
Ахльстранд Эрик 1 0.05
Нильссон Малькольм 1 0.05
Бернтссон Александер 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 14 0.7
Йоханссон Саймон 4 0.2
Dusan Jajic 2 0.1
Daniel Ask 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Max Larsson 1 0.05
Проделль Виктор 1 0.05
Рибейро Педро III 1 (1) 0.05
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.05
Троне Филип 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 7 0
Офосу-Айе Фил 3 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Сведберг Джонатан 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Карлссон Каспер 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раск Теодор 4 0
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Гефверт Симон 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
2
20%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
4
44%
7
39%
76-90

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
12
48%
6
35%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Забито

46
27
17 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
5
11%
5
19%
1-15
3
7%
5
19%
16-30
9
20%
6
22%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
5
11%
1
4%
61-75
20
43%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

19
37
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
2
11%
4
11%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
3
16%
7
19%
31-45
3
16%
8
22%
46-60
4
21%
5
14%
61-75
5
26%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1
Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2
Вестерос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2
Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 20 14 3 3 47 - 18 45
2. Броммапойкарна 20 11 5 4 43 - 29 38
3. Эстер 20 9 7 4 34 - 23 34
4. Браге 20 9 7 4 34 - 22 34
5. Треллеборг 20 9 6 5 35 - 33 33
6. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
7. Сирианска Эскильстуна 20 9 3 8 38 - 31 30
8. Утсиктенс 20 7 5 8 29 - 29 26
9. Эребру 19 7 3 9 20 - 24 24
10. Ландскруна 20 5 8 7 25 - 32 23
11. Вестерос 20 4 8 8 28 - 36 20
12. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
13. Йёнчёпинг 20 5 5 10 27 - 38 20
14. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
15. Далкурд 20 5 3 12 19 - 35 18
16. Эстерсунд 20 3 6 11 19 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 10 7 1 2 21 - 9 22
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 11 5 3 3 17 - 11 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Ландскруна 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
15. Эстерсунд 9 2 3 4 11 - 15 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
3. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 10 4 0 6 15 - 18 12
7. Броммапойкарна 10 3 3 4 15 - 18 12
8. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
9. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
10. Йёнчёпинг 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Вестерос 10 2 3 5 11 - 17 9
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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