0'
0:1
46' ГолViktor Granath
56' Желтая карточкаКарлссон Каспер
74' Желтая карточкаОфосу-Айе Фил
82' Желтая карточкаРаск Теодор
1:1
90' ГолБоман Микаэль
90'+8
Ход матча
46'
0:1
56'
74'
82'
90'
1:1
10
Карим
Садат
30
Раск
Теодор
15
Эдлунд
Олле
22
Павлик
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
34 Elis Wahl
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Хальмстад
Вестерос
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|13
|0.65
|Боман Микаэль
|7
|0.35
|Баффо Джозеф
|7 (5)
|0.35
|Карим Садат
|3
|0.15
|Кроон Самуэль
|3
|0.15
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.1
|Сведберг Джонатан
|2
|0.1
|Юханссон Андреас
|2
|0.1
|Алланссон Йоэль
|2
|0.1
|Викстрём Эмиль
|1
|0.05
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.05
|Нильссон Малькольм
|1
|0.05
|Бернтссон Александер
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|14
|0.7
|Йоханссон Саймон
|4
|0.2
|Dusan Jajic
|2
|0.1
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Max Larsson
|1
|0.05
|Проделль Виктор
|1
|0.05
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.05
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.05
|Троне Филип
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|7
|0
|Офосу-Айе Фил
|3
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Карлссон Каспер
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раск Теодор
|4
|0
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Гефверт Симон
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
2
20%
76-90
Пропущено
9
18
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
4
44%
7
39%
76-90
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
2
8%
4
24%
1-15
3
12%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
12
48%
6
35%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Забито
46
27
17 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
0 Не забивали 4
5
11%
5
19%
1-15
3
7%
5
19%
16-30
9
20%
6
22%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
5
11%
1
4%
61-75
20
43%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
19
37
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 19
2
11%
4
11%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
3
16%
7
19%
31-45
3
16%
8
22%
46-60
4
21%
5
14%
61-75
5
26%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Хальмстад - Далкурд 3:1 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Хальмстад - Ландскруна 2:1
Браге - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2
Вестерос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вестерос - Треллеборг 4:4 Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2
Эргрюте - Вестерос 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|20
|14
|3
|3
|47 - 18
|45
|2.
|Броммапойкарна
|20
|11
|5
|4
|43 - 29
|38
|3.
|Эстер
|20
|9
|7
|4
|34 - 23
|34
|4.
|Браге
|20
|9
|7
|4
|34 - 22
|34
|5.
|Треллеборг
|20
|9
|6
|5
|35 - 33
|33
|6.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|20
|9
|3
|8
|38 - 31
|30
|8.
|Утсиктенс
|20
|7
|5
|8
|29 - 29
|26
|9.
|Эребру
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Ландскруна
|20
|5
|8
|7
|25 - 32
|23
|11.
|Вестерос
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|12.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|20
|5
|5
|10
|27 - 38
|20
|14.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Далкурд
|20
|5
|3
|12
|19 - 35
|18
|16.
|Эстерсунд
|20
|3
|6
|11
|19 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|10
|7
|1
|2
|21 - 9
|22
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|7.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Ландскруна
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|15.
|Эстерсунд
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Броммапойкарна
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|8.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Вестерос
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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