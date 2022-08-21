Стадион: Tehtaan kentta
0'
7' Желтая карточкаStavros Zarokostas
34' Желтая карточкаБраун Дэвид
0:1
38' ГолОлусанья Антони
0:2
42' ГолРадулович Боян
0:3
45' ГолХальме Аапо
90'+5
Ход матча
34'
38'
42'
0:2
45'
0:3
46'
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
18
Сааринен
Сет
19
Elias
Collin
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
19
Терхо
Каспер
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
27 Артур ДжудЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
19 Elias CollinЗащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 МурилоЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Хака
ХИК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
350%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
23 матча
4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
4.3%
52.2%
43.5%
1 победа 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|11 (2)
|0.58
|Stavros Zarokostas
|6
|0.32
|Роджерсон Логан
|4
|0.21
|Мастокангас Элиас
|2
|0.11
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.11
|Ойала Саломо
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|Артур Джуд
|1
|0.05
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.05
|Малундама Хенри
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|7 (3)
|0.37
|Терхо Каспер
|3
|0.16
|Олусанья Антони
|3
|0.16
|Тенхо Миро
|2
|0.11
|Жаир
|2
|0.11
|Хосконен Артту
|2
|0.11
|Хетемай Перпарим
|1
|0.05
|Серраренс Фабиан
|1
|0.05
|Браун Дэвид
|1
|0.05
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Хальме Аапо
|1
|0.05
|Хостикка Сантери
|1
|0.05
|Мартич Мануэль
|1
|0.05
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|Абубакари Малик
|1
|0.05
|Мурило
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
40%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Пропущено
19
11
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
21%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Забито
30
29
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
3
10%
2
7%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
3
10%
7
24%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
8
27%
8
28%
76-90
Пропущено
35
16
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
6
17%
2
13%
1-15
5
14%
3
19%
16-30
9
26%
4
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
4
11%
3
19%
61-75
7
20%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3
Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2
ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|19
|12
|4
|3
|33 - 15
|40
|2.
|ХИК
|19
|12
|4
|3
|29 - 16
|40
|3.
|Хонка
|18
|11
|4
|3
|37 - 14
|37
|4.
|Оулу
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|Хака
|19
|8
|4
|7
|30 - 35
|28
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|8
|4
|7
|27 - 29
|28
|7.
|Интер Турку
|19
|7
|4
|8
|32 - 24
|25
|8.
|Ильвес
|3:1
|19
|6
|5
|8
|26 - 32
|23
|9.
|ВПС
|19
|6
|3
|10
|38 - 32
|21
|10.
|Мариехамн
|1:3
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|11.
|Лахти
|19
|4
|5
|10
|19 - 40
|17
|12.
|ХИФК
|18
|1
|5
|12
|11 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|Хака
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|Мариехамн
|1:3
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Ильвес
|3:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|9
|1
|2
|6
|12 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Ильвес
|3:1
|10
|2
|5
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|7.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|8.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|9.
|СЯК Сейнайоки
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|ХИФК
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Мариехамн
|1:3
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
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