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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хака
0:3
Конец матча
ХИК
0'
7' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
34' Желтая карточка
Браун Дэвид
0:1
38' Гол
Олусанья Антони
0:2
42' Гол
Радулович Боян
0:3
45' Гол
Хальме Аапо
90'+5
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
18
Сааринен
Сет
19
Elias
Collin
15
Пурме
Тино
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
9
Эрвин
Ли
10
Stavros
Zarokostas
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
6
Хальме
Аапо
14
Пелтола
Матти
19
Терхо
Каспер
8
Лингман
Лукас
56
Хетемай
Перпарим
24
Браун
Дэвид
10
Бурджеллаб
Нассим
18
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
Хака
ХИК

История личных встреч

Хака
ХИК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
350%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

23 матча

4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.3%
52.2%
43.5%
1 победа 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
21.7%
69.6%
2 победы 5 ничьих 16 побед

История матчей

В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 11 (2) 0.58
Stavros Zarokostas 6 0.32
Роджерсон Логан 4 0.21
Мастокангас Элиас 2 0.11
Лайне Янне-Пекка 2 0.11
Ойала Саломо 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Сааринен Сет 1 0.05
Артур Джуд 1 0.05
Ацка Нтоналнто 1 0.05
Малундама Хенри 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 7 (3) 0.37
Терхо Каспер 3 0.16
Олусанья Антони 3 0.16
Тенхо Миро 2 0.11
Жаир 2 0.11
Хосконен Артту 2 0.11
Хетемай Перпарим 1 0.05
Серраренс Фабиан 1 0.05
Браун Дэвид 1 0.05
Или-Кокко Йоханнес 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Хостикка Сантери 1 0.05
Мартич Мануэль 1 0.05
Бурджеллаб Нассим 1 0.05
Абубакари Малик 1 0.05
Мурило 0 0
Вяянянен Сантери 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stavros Zarokostas 5 0
Де Лукас Луии 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Тенхо Миро 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Соири Пюрю 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
6%
2
15%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

16
5
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
40%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Пропущено

19
11
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
21%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Забито

30
29
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
3
10%
2
7%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
3
10%
7
24%
31-45
5
17%
4
14%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
8
27%
8
28%
76-90

Пропущено

35
16
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
6
17%
2
13%
1-15
5
14%
3
19%
16-30
9
26%
4
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
4
11%
3
19%
61-75
7
20%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Оулу 3:2 Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3
Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2
ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 19 12 4 3 33 - 15 40
2. ХИК 19 12 4 3 29 - 16 40
3. Хонка 18 11 4 3 37 - 14 37
4. Оулу 19 8 4 7 28 - 29 28
5. Хака 19 8 4 7 30 - 35 28
6. СЯК Сейнайоки 19 8 4 7 27 - 29 28
7. Интер Турку 19 7 4 8 32 - 24 25
8. Ильвес 3:1 19 6 5 8 26 - 32 23
9. ВПС 19 6 3 10 38 - 32 21
10. Мариехамн 1:3 19 4 6 9 19 - 28 18
11. Лахти 19 4 5 10 19 - 40 17
12. ХИФК 18 1 5 12 11 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. Хака 10 6 2 2 17 - 16 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
6. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
8. Мариехамн 1:3 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Ильвес 3:1 9 4 0 5 12 - 16 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 9 1 2 6 12 - 16 5
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Ильвес 3:1 10 2 5 3 14 - 16 11
6. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
7. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
8. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
9. СЯК Сейнайоки 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
11. ХИФК 8 1 4 3 8 - 13 7
12. Мариехамн 1:3 10 1 2 7 8 - 17 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Хальме Аапо бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Радулович Боян бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Олусанья Антони бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Браун Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Stavros Zarokostas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 0:3 ХИК онлайн

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