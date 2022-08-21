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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5456
Раннерс
1:0
Конец матча
Виборг
0'
41' Желтая карточка
Мортимер Нилс
42' Желтая карточка
Бонде Якуб
1:0
48' Гол
Бундгаард Филип
62' Желтая карточка
Бюрги Николас
80' Желтая карточка
Грот Джей-Рой
87' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
90' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
90' Желтая карточка
Гравес Симон
90'+7

Ход матча

41'
 
Мортимер Нилс
42'
 
Бонде Якуб
46'
Педерсен Миккель
Анкерсен Якоб
 
48'
Бундгаард Филип
1:0
56'
 
Леманс Клинт
Бонде Якуб
56'
 
Лонвейк Джастин
Mads Soendergaard
62'
 
Бюрги Николас
64'
 
Жамбурек Ян
Мортимер Нилс
71'
Бабаян Эдгар
Кехинде Тосин
 
73'
Одей Стивен
Бундгаард Филип
 
73'
Камара Аль-Хаджи
Эгхо Марвин
 
80'
 
Грот Джей-Рой
84'
 
Джатта Алассана
Jeppe Groenning
87'
Бабаян Эдгар
 
90'
Хег Даниэль
Лауэнборг Фредерик
 
90'
 
Лонвейк Джастин
90'
Гравес Симон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
40
Бундгаард
Филип
45
Эгхо
Марвин
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
6
Mads
Soendergaard
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
10
Мортимер
Нилс
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
Раннерс
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

26 матчей

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 3 0.5
Бундгаард Филип 2 0.33
Андерссон Адам 1 0.17
Лауэнборг Фредерик 1 0.17
Hugo Andersson2 1 0.17
Хег Даниэль 0 0
Копплин Бьорн 0 0
Анкерсен Якоб 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Soerensen II 2 0.33
Леманс Клинт 2 0.33
Бех Тобиас 2 0.33
Грот Джей-Рой 1 0.17
Лонвейк Джастин 1 0.17
Лауритсен Мадс 1 0.17
Ibrahim Said 0 0
Jeppe Groenning 0 0
Жамбурек Ян 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 2 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Гравес Симон 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Бюрги Николас 2 0
Ibrahim Said 1 0
Jeppe Groenning 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Бонде Якуб 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Залетел Жан 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
50%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0
Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 6 13
2. Орхус 6 4 1 1 8 - 3 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Раннерс 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Виборг 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Копенгаген 6 3 0 3 13 - 10 9
7. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Брондбю 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Митьюлланд 6 1 3 2 13 - 13 6
10. Ольборг 0:0 6 0 3 3 3 - 8 3
11. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 12 2
12. Оденсе 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Орхус 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Раннерс 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Нордшелланн 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Брондбю 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Ольборг 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
10. Люнгбю 3 0 2 1 5 - 8 2
11. Митьюлланд 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Оденсе 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Копенгаген 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Орхус 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
7. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Брондбю 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
9. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Люнгбю 3 0 0 3 1 - 4 0
11. Виборг 3 0 0 3 1 - 5 0
12. Ольборг 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Контроль мяча: Раннерс: 53%, Виборг: 47%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 48'
      Бонде Якуб не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Грот Джей-Рой. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Мадс Сендергор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 46'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Мадс Сендергор из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Йеппе Гроннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      45'
      Залетел Жан возвращается на поле.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Залетел Жан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      44'
      Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Эгхо Марвин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Залетел Жан пострадал.
    • 44'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Мортимер Нилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Anton Gaaei выиграл воздушное противоборство у Копплин Бьорн.
    • 43'
      Андерссон Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Мадс Сендергор успешно блокирует удар.
    • 42'
      Йонсен Лассер Берг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Желтая карточка
      42'
      Бонде Якуб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бундгаард Филип
    • 42'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • 41'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      41'
      Глупую желтую получил Мортимер Нилс за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Бундгаард Филип из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Йеппе Гроннинг
    • 40'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Йонсен Лассер Берг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Виборг начинает контратаку
    • 39'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Йонсен Лассер Берг
    • Травма, повреждение
      37'
      Хьюго Андерссон возвращается на поле.
    • 37'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 36'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хьюго Андерссон получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      36'
      Хьюго Андерссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Ибрагим Саид из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 35'
      Виборг начинает контратаку
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Копплин Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Кристиан Соренсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • Травма, повреждение
      33'
      Лауэнборг Фредерик возвращается на поле.
    • 33'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лауэнборг Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      32'
      Лауэнборг Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Бонде Якуб нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.
    • 31'
      Бонде Якуб выиграл воздушное противоборство у Лауэнборг Фредерик.
    • 31'
      Бюрги Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 30'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 29'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 29'
      Мадс Сендергор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Карлгрен Патрик делает важнейший сейв!
    • 28'
      Оооо... вот это был удар! Мадс Сендергор должен был забить с этой позиции.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Мадс Сендергор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Виборг начинает контратаку
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Бундгаард Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Кехинде Тосин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Раннерс начинает контратаку
    • 27'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Контроль мяча: Раннерс: 55%, Виборг: 45%.
    • Фол, нарушение
      26'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Йеппе Гроннинг.
    • 26'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Йонсен Лассер Берг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Кристиан Соренсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 23'
      Гравес Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Мадс Сендергор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 22'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Виборг начинает контратаку
    • 21'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ибрагим Саид из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Анкерсен Якоб.
    • Угловой
      20'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
    • 19'
      Гравес Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Йонсен Лассер Берг пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 17'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Йеппе Гроннинг пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 16'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Контроль мяча: Раннерс: 52%, Виборг: 48%.
    • 16'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Гравес Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Мадс Сендергор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • Офсайд
      13'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
    • 13'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 12'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 40%, Виборг: 60%.
    • 9'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Йеппе Гроннинг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 8'
      Мадс Сендергор выиграл воздушное противоборство у Йонсен Лассер Берг.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 7'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Педерсен Лукас Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 31%, Виборг: 69%.
    • 5'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 4'
      Шанс! Бонде Якуб из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 4'
      Залетел Жан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      4'
      Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
    • 3'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Мадс Сендергор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 2'
      Ибрагим Саид из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 2'
      Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Хьюго Андерссон ошибается в защите.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 1'
      Кехинде Тосин нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 1'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 1:0 Виборг онлайн

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