Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 5456
0'
41' Желтая карточкаМортимер Нилс
42' Желтая карточкаБонде Якуб
1:0
48' ГолБундгаард Филип
62' Желтая карточкаБюрги Николас
80' Желтая карточкаГрот Джей-Рой
87' Желтая карточкаБабаян Эдгар
90' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
90' Желтая карточкаГравес Симон
90'+7
Ход матча
41'
42'
48'
1:0
62'
80'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 9
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Виборг
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
26 матчей
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|3
|0.5
|Бундгаард Филип
|2
|0.33
|Андерссон Адам
|1
|0.17
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.17
|Hugo Andersson2
|1
|0.17
|Хег Даниэль
|0
|0
|Копплин Бьорн
|0
|0
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Soerensen II
|2
|0.33
|Леманс Клинт
|2
|0.33
|Бех Тобиас
|2
|0.33
|Грот Джей-Рой
|1
|0.17
|Лонвейк Джастин
|1
|0.17
|Лауритсен Мадс
|1
|0.17
|Ibrahim Said
|0
|0
|Jeppe Groenning
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Бюрги Николас
|2
|0
|Ibrahim Said
|1
|0
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
50%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0
Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|2.
|Орхус
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Раннерс
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Виборг
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|7.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Брондбю
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Митьюлланд
|6
|1
|3
|2
|13 - 13
|6
|10.
|Ольборг
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|11.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|12.
|Оденсе
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Орхус
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Нордшелланн
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Брондбю
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Ольборг
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 8
|2
|11.
|Митьюлланд
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Копенгаген
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Орхус
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|7.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Брондбю
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|9.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Люнгбю
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|11.
|Виборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|12.
|Ольборг
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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