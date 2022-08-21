Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Залетел Жан нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

88' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Бабаян Эдгар получил желтую карточку от судьи

86' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Раннерс

85' Идеальный солнечный день для футбола

85' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

83' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Лонвейк Джастин пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

79' Удар от ворот произведет Виборг

79' Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Сегодняшная посещаемость составляет 5456 болельщиков

73' Матч возобновлен

72' Эгхо Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Anton Gaaei ослабляет давление, выбив мяч.

71' Эгхо Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Раннерс

70' Матч возобновлен

69' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Удар от ворот произведет Раннерс

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Оооо... вот это был удар! Ибрагим Саид должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку

67' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Раннерс

66' Лонвейк Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

65' Педерсен Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Виборг

63' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Бюрги Николас получил желтую карточку от судьи

62' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

59' Кристиан Соренсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ибрагим Саид и попал в перекладину!

56' Кристиан Соренсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Лауэнборг Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Anton Gaaei нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Мортимер Нилс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Г О О О О Л - Бундгаард Филип забивает ударом с левой ноги!

48' Ибрагим Саид плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Удар от ворот произведет Виборг

47' Бундгаард Филип из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля