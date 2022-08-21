Стадион: Мандемейкерс
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
Фейеноорд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.33
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0.33
|Лобете Хулен
|1
|0.33
|Крамер Михил
|0
|0
|Йозефзон Флориан
|0
|0
|Лутонда Тьерри
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|2
|0.67
|Дилросун Джавайро
|1
|0.33
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.33
|Волемарк Патрик
|1
|0.33
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Yassin Oukili
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1
Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1
Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|7.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|11.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Утрехт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|18.
|Витесс
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Ваалвейк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фейеноорд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|7.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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