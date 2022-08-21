Patrik Waalemark пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Фейеноорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Удар от ворот произведет Ваалвейк

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Вруг Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Вруг Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Шиманьски Себастиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Ваалвейк

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ван ден Бёйс Дарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Ваалвейк

39' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

38' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вруг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Quilindschy Hartman выиграл воздушное противоборство у Крамер Михил

31' Удар от ворот произведет Ваалвейк

31' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Кекчю Оркун бьет со штрафного в створ, но Этьен Вассен держит все под контролем

28' Матч возобновлен

27' Рефери не любит споров - именно за это Бель-Хассани Иллиас сейчас получил желтую

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

27' Данеелс Леннерд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

23' Вруг Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шиманьски Себастиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

19' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Ваалвейк

18' Удар от ворот произведет Ваалвейк

18' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Ваалвейк

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Ваалвейк

12' Удар от ворот произведет Ваалвейк

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

11' Шиманьски Себастиан не смог попасть в створ ударом издали

9' Леливелд Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Крамер Михил . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Бель-Хассани Иллиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Фейеноорд

4' Бель-Хассани Иллиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ваалвейк

2' Идрисси Уссама из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля