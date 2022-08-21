  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Ваалвейк
0:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
27' Желтая карточка
Бель-Хассани Иллиас
0:1
68' Пенальти
Перейра Данило
89' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
90'+7
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
33
Yassin
Oukili
8
Вруг
Патрик
29
Крамер
Михил
20
Данеелс
Леннерд
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
46
Хартман
Квилиндси
27
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
11
Дилросун
Джавайро
10
Кекчю
Оркун
26
Идрисси
Уссама
9
Перейра
Данило
II
Ваалвейк
5-3-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Фейеноорд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

ТМК
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.33
Бель-Хассани Иллиас 1 0.33
Лобете Хулен 1 0.33
Крамер Михил 0 0
Йозефзон Флориан 0 0
Лутонда Тьерри 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 3 (1) 1
Дилросун Джавайро 1 0.33
Гертрейда Лютсхарел 1 0.33
Волемарк Патрик 1 0.33
Шиманьски Себастиан 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Yassin Oukili 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Эммен - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1
Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1
Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Фейеноорд 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
4. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
6. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
7. Херенвен 3 1 2 0 4 - 0 5
8. Камбюр 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Гронинген 3 1 1 1 4 - 8 4
11. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Утрехт 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 8 0
17. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 3 - 10 0
18. Витесс 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
5. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Аякс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
5. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
6. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Траунер Гернот из команды Фейеноорд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фейеноорд вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Лобете Хулен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    97'
    Roy Kuijpers из команды Ваалвейк подал угловой справа.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Йозефзон Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Roy Kuijpers из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     