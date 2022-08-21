Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Рефери не любит споров - именно за это Гаари Жюрьен сейчас получил желтую

89' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Patrik Waalemark пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

86' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Roy Kuijpers выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Ван ден Бёйс Дарио уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

83' Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Лобете Хулен

82' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Тоорнстра Йенс пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

80' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Ваалвейк

79' Таабуни Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Quilindschy Hartman получил травму и заменен. Таабуни Мохамед выходит на поле.

77' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Quilindschy Hartman получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Quilindschy Hartman на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд в офсайде

75' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Крамер Михил нанес удар головой, но Джастин Бейло спокойно отбил мяч.

73' Quilindschy Hartman ослабляет давление, выбив мяч.

73' Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Г О О О О О Л - Перейра Данило II из команды Фейеноорд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

67' После проверки VAR судья изменил решение - Фейеноорд пробьет пенальти!

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Удар от ворот произведет Ваалвейк

65' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Яссин Оукили выиграл воздушное противоборство у Quilindschy Hartman.

62' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Patrik Waalemark пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

57' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Фейеноорд

56' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Ваалвейк

53' Шанс! Patrik Waalemark из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо

53' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Хорошую попытку сделал Перейра Данило II . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Шиманьски Себастиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Шиманьски Себастиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Ваалвейк

49' Хорошую попытку сделал Бель-Хассани Иллиас . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Данеелс Леннерд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Ваалвейк

48' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

47' Оооо... вот это был удар! Дилросун Джавайро должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Дилросун Джавайро . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Patrik Waalemark из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Хорошую попытку сделал Patrik Waalemark. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Тактическая замена. Идрисси Уссама уходит с поля и его заменяет Patrik Waalemark