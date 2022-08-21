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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Мариехамн
1:3
Первый тайм: 36'
Ильвес
0'
0:1
2' Гол
Оллила Туомас
0:2
5' Гол
Отенг Эрик
11' Желтая карточка
De
15' Желтая карточка
Ниссинен Йири
17' Желтая карточка
Манга Таби
1:2
28' Гол
Овоери Джон
1:3
34' Гол
Нгуекам Ариэль

Ход матча

2'
0:1
Оллила Туомас
(Пеннанен Петтери)
5'
0:2
Отенг Эрик
11'
De
 
15'
Ниссинен Йири
 
17'
 
Манга Таби
28'
Овоери Джон
1:2
34'
1:3
Нгуекам Ариэль
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Ильвес
4.64
4.20
3.75
Все Коэффициенты
1
Филлион
Янн-Александр
28
Ниссинен
Йири
29
Райтанен
Патрик
3
Менса
Баба
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
9
De
19
Овоери
Джон
20
Тамминен
Ээро
1
Лейслахти
Расмус
55
Якубу
Наджиб
17
Манга
Таби
16
Миеттунен
Тату
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
6
Арифи
Дони
8
Пеннанен
Петтери
10
Ларссон
Адам
11
Нгуекам
Ариэль
49
Отенг
Эрик
Мариехамн
Ильвес

История личных встреч

Мариехамн
Ильвес

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
De 5 0.26
Овоери Джон 4 (1) 0.21
Joakim Latonen 2 0.11
Хамбо Вахид 2 0.11
Сумусало Микко 1 0.05
Сид Робин 1 0.05
Абубакари Мохаммед 1 0.05
Менса Баба 1 0.05
Тамминен Ээро 1 0.05
Ниссинен Йири 0 0
Олавале Мухамед 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kai Meriluoto 7 0.37
Пеннанен Петтери 6 0.32
Оллила Туомас 5 0.26
Нгуекам Ариэль 2 0.11
Ларссон Адам 2 0.11
Алмен Микаэль 1 0.05
Видьеског Аксель 1 0.05
Отенг Эрик 1 0.05
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 5 1
Кубронн Жан-Кристоф 6 0
Ниссинен Йири 6 0
Балисо Янга 5 0
Овоери Джон 3 1
Лахти Тими 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Абубакари Мохаммед 3 0
Менса Баба 3 0
Райтанен Патрик 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Фелипе 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Нгуекам Ариэль 4 0
Манга Таби 4 0
Катц Калле 4 0
Сийра Тууре 3 0
Арифи Дони 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Пеннанен Петтери 1 0
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
3
19%
1-15
7
41%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
7
44%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Пропущено

25
30
17 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
8
32%
4
13%
16-30
6
24%
6
20%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
2
8%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1
Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0
Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2
СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 19 12 4 3 33 - 15 40
2. ХИК 19 12 4 3 29 - 16 40
3. Хонка 18 11 4 3 37 - 14 37
4. Оулу 19 8 4 7 28 - 29 28
5. Хака 19 8 4 7 30 - 35 28
6. СЯК Сейнайоки 19 8 4 7 27 - 29 28
7. Интер Турку 19 7 4 8 32 - 24 25
8. Ильвес 3:1 19 6 5 8 26 - 32 23
9. ВПС 19 6 3 10 38 - 32 21
10. Мариехамн 1:3 19 4 6 9 19 - 28 18
11. Лахти 19 4 5 10 19 - 40 17
12. ХИФК 18 1 5 12 11 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. Хака 10 6 2 2 17 - 16 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Оулу 10 5 3 2 14 - 15 18
6. СЯК Сейнайоки 10 5 3 2 18 - 15 18
7. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
8. Мариехамн 1:3 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Ильвес 3:1 9 4 0 5 12 - 16 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 9 1 2 6 12 - 16 5
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Ильвес 3:1 10 2 5 3 14 - 16 11
6. Лахти 10 3 2 5 14 - 24 11
7. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
8. Интер Турку 9 3 1 5 15 - 13 10
9. СЯК Сейнайоки 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
11. ХИФК 8 1 4 3 8 - 13 7
12. Мариехамн 1:3 10 1 2 7 8 - 17 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Ильвес
4.64
4.20
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 1:3 Ильвес онлайн

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