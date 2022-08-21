Стадион: Виклоф Холдинг Арена
0'
0:1
2' ГолОллила Туомас
0:2
5' ГолОтенг Эрик
11' Желтая карточкаDe
15' Желтая карточкаНиссинен Йири
17' Желтая карточкаМанга Таби
1:2
28' ГолОвоери Джон
1:3
34' ГолНгуекам Ариэль
Ход матча
2'
5'
0:2
11'
15'
17'
28'
1:2
34'
1:3
16
Балисо
Янга
9
De
19
Овоери
Джон
55
Якубу
Наджиб
17
Манга
Таби
10
Ларссон
Адам
49
Отенг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
9 DeНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якубу НаджибЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сийра ТууреЗащитник
-
29 Oiva Jukkola
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Мариехамн
Ильвес
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|De
|5
|0.26
|Овоери Джон
|4 (1)
|0.21
|Joakim Latonen
|2
|0.11
|Хамбо Вахид
|2
|0.11
|Сумусало Микко
|1
|0.05
|Сид Робин
|1
|0.05
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.05
|Менса Баба
|1
|0.05
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kai Meriluoto
|7
|0.37
|Пеннанен Петтери
|6
|0.32
|Оллила Туомас
|5
|0.26
|Нгуекам Ариэль
|2
|0.11
|Ларссон Адам
|2
|0.11
|Алмен Микаэль
|1
|0.05
|Видьеског Аксель
|1
|0.05
|Отенг Эрик
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|5
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|6
|0
|Ниссинен Йири
|6
|0
|Балисо Янга
|5
|0
|Овоери Джон
|3
|1
|Лахти Тими
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|Менса Баба
|3
|0
|Райтанен Патрик
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Манга Таби
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Арифи Дони
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
20%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
3
19%
1-15
7
41%
2
13%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
2
12%
7
44%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
2
11%
5
21%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Пропущено
25
30
17 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
3
12%
3
10%
1-15
8
32%
4
13%
16-30
6
24%
6
20%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
2
8%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1
Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0
Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2
СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3 Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|19
|12
|4
|3
|33 - 15
|40
|2.
|ХИК
|19
|12
|4
|3
|29 - 16
|40
|3.
|Хонка
|18
|11
|4
|3
|37 - 14
|37
|4.
|Оулу
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|Хака
|19
|8
|4
|7
|30 - 35
|28
|6.
|СЯК Сейнайоки
|19
|8
|4
|7
|27 - 29
|28
|7.
|Интер Турку
|19
|7
|4
|8
|32 - 24
|25
|8.
|Ильвес
|3:1
|19
|6
|5
|8
|26 - 32
|23
|9.
|ВПС
|19
|6
|3
|10
|38 - 32
|21
|10.
|Мариехамн
|1:3
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|11.
|Лахти
|19
|4
|5
|10
|19 - 40
|17
|12.
|ХИФК
|18
|1
|5
|12
|11 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|Хака
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Оулу
|10
|5
|3
|2
|14 - 15
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|7.
|Интер Турку
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|8.
|Мариехамн
|1:3
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Ильвес
|3:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|9
|1
|2
|6
|12 - 16
|5
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Ильвес
|3:1
|10
|2
|5
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Лахти
|10
|3
|2
|5
|14 - 24
|11
|7.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|8.
|Интер Турку
|9
|3
|1
|5
|15 - 13
|10
|9.
|СЯК Сейнайоки
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|ХИФК
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Мариехамн
|1:3
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
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