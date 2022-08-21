Стадион: Platinumcars Arena
0:2
Первый тайм: 37'
0'
4' Желтая карточкаБауи Набиль
0:1
13' ГолАйяри Ясин
19' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
25' Желтая карточкаВальквист Линус
0:2
36' ГолСтефанелли Николас
Ход матча
4'
13'
0:1
25'
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
20
Daniel
Eid
10
Леви
Йонатан
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
17
Тиль
Венсан
18
Ахмед
Амар
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
Главный тренер: Энок Гойтом
История личных встреч
Норрчёпинг
АИК
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
32 матча
21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|6
|0.32
|Леви Йонатан
|5
|0.26
|Ортмарк Якоб
|3
|0.16
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.11
|Daniel Eid
|1
|0.05
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|Марковик Эман
|1
|0.05
|Сема Майч
|0
|0
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.21
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.21
|Ларссон Джордан
|3
|0.16
|Стефанелли Николас
|3
|0.16
|Айяри Ясин
|3
|0.16
|Милошевич Александер
|2
|0.11
|Люстиг Микаэль
|2
|0.11
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Ахмед Амар
|1
|0.05
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Ринг Эрик
|0
|0
|Тиль Венсан
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Ортмарк Якоб
|4
|0
|Скуласон Ари
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Лунд Марко
|1
|0
|Леви Йонатан
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
5
33%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
19
25
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
6
32%
6
24%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
5
26%
6
24%
61-75
2
11%
4
16%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
5
23%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0
АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|2.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|АИК
|2:0
|19
|10
|5
|4
|28 - 22
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|8.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|19
|5
|5
|9
|19 - 24
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|19
|3
|5
|11
|13 - 28
|14
|15.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|19
|3
|1
|15
|17 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|2:0
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|0:2
|10
|3
|2
|5
|12 - 12
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|АИК
|2:0
|10
|4
|3
|3
|17 - 17
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|0:2
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|15.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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