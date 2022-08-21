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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 12765
Норрчёпинг
2:4
Конец матча
АИК
0'
4' Желтая карточка
Бауи Набиль
0:1
13' Гол
Айяри Ясин
19' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
25' Желтая карточка
Вальквист Линус
0:2
36' Гол
Стефанелли Николас
0:3
38' Гол
Бауи Набиль
41' Красная карточка
Тиль Венсан
66' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
84' Желтая карточка
Мендес Юсафат
1:3
90' Гол
Сигурдссон Арнор
2:3
90' Гол
Сема Майч
90' Желтая карточка
Ринг Эрик
2:4
90' Гол
Оума Эрик
90'+10
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
20
Daniel
Eid
9
Траустасон
Арнор
7
Ортмарк
Якоб
8
Сигурдссон
Арнор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
8
Хуссейн
Билаль
26
Айяри
Ясин
17
Тиль
Венсан
9
Стефанелли
Николас
18
Ахмед
Амар
10
Бауи
Набиль
Норрчёпинг
4-3-3
АИК
4-2-3-1

История личных встреч

Норрчёпинг
АИК

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

32 матча

21.9%
25%
53.1%
7 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 6 0.32
Леви Йонатан 5 0.26
Ортмарк Якоб 3 0.16
Сигурдссон Арнор 3 0.16
Сема Майч 1 0.05
Daniel Eid 1 0.05
Агардиус Виктор 1 0.05
Марковик Эман 1 0.05
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 5 0.26
Стефанелли Николас 4 0.21
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.21
Ларссон Джордан 3 0.16
Айяри Ясин 3 0.16
Оума Эрик 2 0.11
Люстиг Микаэль 2 0.11
Милошевич Александер 2 0.11
Гвидетти Йон 1 0.05
Ахмед Амар 1 0.05
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Ринг Эрик 0 0
Тиль Венсан 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 4 0
Ортмарк Якоб 4 0
Скуласон Ари 3 0
Марковик Эман 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Вальквист Линус 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Сема Майч 1 0
Янссон Оскар 1 0
Лунд Марко 1 0
Леви Йонатан 1 0
Салихович Дино 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 5 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
5
36%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
4
29%
3
16%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
21%
4
21%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
4
21%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
14%
3
10%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
6
29%
8
28%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Пропущено

26
25
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
15%
4
16%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
6
23%
6
24%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
6
23%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0
АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
2. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. АИК 19 10 5 4 30 - 24 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
8. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 19 5 5 9 21 - 26 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 19 3 5 11 14 - 29 14
15. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
16. Сундсвалль 19 3 1 15 18 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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